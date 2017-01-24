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24 января 2017, 13:14 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

Максат Тюмалиев: Николич, появляясь на поле на пять минут, увеличивал зарплату в три раза

Генеральный директор ФК «Актобе» Максат Тюмалиев рассказал о том, что в команде не будет россиянина Никиты Бочарова и серба Неманьи Николича.

Генеральный директор ФК <span class=error>Актобе</span> <span class=error>Максат</span> Тюмалиев рассказал о том что в команде не будет россиянина Никиты <span class=error>Бочарова</span> и серба <span class=error>Неманьи</span> <span class=error>Николича</span>. Увеличить
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— Изначально в первом же разговоре с Никитой Бочаровым и его представителем нам сказали, что Никита не заинтересован продолжать играть за «Актобе». Сейчас решается вопрос о том, как выйти из этой ситуации и правильно разорвать контракт. Теперь по Николичу. Мне этот «проект» с Николичем вообще не понятен. Я поднял все документы, футболист, появляясь на поле, условно на пять минут увеличивает свою зарплату в три (!) раза. Появляясь еще раз на несколько минут, зарплата становится еще больше. Договор составлен как-то односторонне, в пользу футболиста, а не клуба. Мы не заинтересованы в продолжение сотрудничества с этим игроком, — сказал Тюмалиев.

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