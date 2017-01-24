СМИ: «Барселона», МЮ и «Ливерпуль» заинтересованы в 17-летнем защитнике «Фалкирка»

По сообщению источника, шотландский клуб намерен получить за молодого игрока 750 тысяч фунтов.

«Я получаю много телефонных звонков от разных людей на предмет Галлахера. Люди спрашивают, что нужно для трансфера, а я отвечаю, что для начала необходимо конкретное предложение, которые мы рассмотрим. “Фалкирк” в хорошем финансовом положении, и предложение по игроку должно быть таким, от которого трудно отказаться», — сказал Daily Record главный тренер шотландской команды Питер Хьюстон.

Галлахер дебютировал за «Фалкирк» в ноябре 2016 года в 16-летнем возрасте, выйдя в кубковом матче против «Фрэзербурга». В текущем сезоне молодой защитник провел в составе «Фалкирка» семь матчей и записал на свой счет четыре голевые передачи.