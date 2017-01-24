В Италии сообщили, что главный тренер «Палермо» Корини подал в отставку

Ранее в СМИ сообщалось, что президент «Палермо» Маурицио Дзампарини хочет вернуть на пост главного тренера Роберто де Церби. Корини 30 ноября сменил у руля команды де Церби, который, в свою очередь, за семь недель до этого занял место Давиде Баллардини.



После 21 тура в Серии А «Палермо» занимает 18-е место.