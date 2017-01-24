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24 января 2017, 12:52 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

В Италии сообщили, что главный тренер «Палермо» Корини подал в отставку

Главный тренер «Палермо» Эудженио Корини после поражения от «Интера» (0:1) на своём поле в 21-м туре чемпионата Италии подал в отставку, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Ранее в СМИ сообщалось, что президент «Палермо» Маурицио Дзампарини хочет вернуть на пост главного тренера Роберто де Церби. Корини 30 ноября сменил у руля команды де Церби, который, в свою очередь, за семь недель до этого занял место Давиде Баллардини.

После 21 тура в Серии А «Палермо» занимает 18-е место.

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