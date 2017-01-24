«Тобол» начал третий УТС
С сегодняшнего дня основной состав костанайского «Тобола» приступил к тренировкам в Турции в рамках третьего УТС.
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УТС-3 продлится с 24 января по 8 февраля. «Тобол» сыграет три контрольные игры: с ФК «Динамо» (Москва, Россия) 31 января, с «Нефтохимиком» (Бургас, Болгария) 4 февраля и ФК «Силекс» (Кратово, Македония) 7 февраля.
Добавим, до окончания УТС молодежной сборной Казахстана на сборах будут отсутствовать Султан Бусурманов и Темирлан Эльмурзаев.
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