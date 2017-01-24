«Тобол» начал третий УТС

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

УТС-3 продлится с 24 января по 8 февраля. «Тобол» сыграет три контрольные игры: с ФК «Динамо» (Москва, Россия) 31 января, с «Нефтохимиком» (Бургас, Болгария) 4 февраля и ФК «Силекс» (Кратово, Македония) 7 февраля.

Добавим, до окончания УТС молодежной сборной Казахстана на сборах будут отсутствовать Султан Бусурманов и Темирлан Эльмурзаев.