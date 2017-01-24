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24 января 2017, 12:42 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

«Тобол» начал третий УТС

С сегодняшнего дня основной состав костанайского «Тобола» приступил к тренировкам в Турции в рамках третьего УТС.

С сегодняшнего дня основной состав <span class=error>костанайского</span> Тобола приступил к тренировкам в Турции в рамках третьего <span class=error>УТС</span>. Увеличить
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УТС-3 продлится с 24 января по 8 февраля. «Тобол» сыграет три контрольные игры: с ФК «Динамо» (Москва, Россия) 31 января, с «Нефтохимиком» (Бургас, Болгария) 4 февраля и ФК «Силекс» (Кратово, Македония) 7 февраля.

Добавим, до окончания УТС молодежной сборной Казахстана на сборах будут отсутствовать Султан Бусурманов и Темирлан Эльмурзаев.

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