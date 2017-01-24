«Актобе» ждет еще одного бразильца
Бывший игрок «Днепра» бразилец Андерсон Пику попытается трудоустроится в Казахстане.
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По информации канала «Футбол 1» сегодня бразильца ждут в расположении «Актобе».
Отметим, что Пику может стать уже третьим футболистом, которые имеют опыт выступлений в УПЛ. Вчера к команде присоединился
Напомним, что Пику является свободным агентом, так как недавно покинул «Днепр».
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