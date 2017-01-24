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24 января 2017, 12:39 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

«Актобе» ждет еще одного бразильца

Бывший игрок «Днепра» бразилец Андерсон Пику попытается трудоустроится в Казахстане.

Бывший игрок Днепра бразилец Андерсон Пику попытается трудоустроится в Казахстане. Увеличить
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По информации канала «Футбол 1» сегодня бразильца ждут в расположении «Актобе».

Отметим, что Пику может стать уже третьим футболистом, которые имеют опыт выступлений в УПЛ. Вчера к команде присоединился экс-игрок «Металлиста» и «Днепра» Папа Гуйе, а ранее контракт с «Актобе» подписал еще один бывший игрок харьковского клуба Чако Торрес.

Напомним, что Пику является свободным агентом, так как недавно покинул «Днепр».

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