«Актобе» ждет еще одного бразильца

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По информации канала «Футбол 1» сегодня бразильца ждут в расположении «Актобе».



Отметим, что Пику может стать уже третьим футболистом, которые имеют опыт выступлений в УПЛ. Вчера к команде присоединился экс-игрок «Металлиста» и «Днепра» Папа Гуйе, а ранее контракт с «Актобе» подписал еще один бывший игрок харьковского клуба Чако Торрес.



Напомним, что Пику является свободным агентом, так как недавно покинул «Днепр».