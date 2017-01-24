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24 января 2017, 12:25 | Футбол: Зарубежный | «Прессбол»

Тимофей Лукашевич продлил контракт с минским «Динамо»

Полузащитник Тимофей Лукашевич продлил контракт с минским «Динамо». В прошлом сезоне 19-летний футболист провел 27 матчей за дублирующий состав «Динамо», в которых забил три гола и сделал три результативные передачи.

Полузащитник Тимофей Лукашевич продлил контракт с минским Динамо. В прошлом сезоне 19-летний футболист провел 27 матчей за дублирующий состав Динамо в которых забил три гола и сделал три результативные передачи. Увеличить
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По количеству сыгранных матчей и игрового времени на поле Лукашевич занял второе место в дубле в сезоне 2016 года, отмечает официальный сайт «Динамо».

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