Тимофей Лукашевич продлил контракт с минским «Динамо»
Полузащитник Тимофей Лукашевич продлил контракт с минским «Динамо». В прошлом сезоне 19-летний футболист провел 27 матчей за дублирующий состав «Динамо», в которых забил три гола и сделал три результативные передачи.
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По количеству сыгранных матчей и игрового времени на поле Лукашевич занял второе место в дубле в сезоне 2016 года, отмечает официальный сайт «Динамо».
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