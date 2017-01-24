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24 января 2017, 12:17 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Новичок «Селтика» Куасси, перешедший из «Краснодара», заболел малярией

Полузащитник «Селтика» Эбуэ Куасси, недавно перешедший из «Краснодара», был доставлен в больницу с признаками малярии.

Как сообщает The Scottish Sun, при этом симптомы болезни ивуарийского игрока не серьёзные, а агент хавбека отметил, что нет поводов для беспокойства.

Наставник «Селтика» Брендан Роджерс заявил, что в ближайшие недели 19-летний футболист сможет вернуться к тренировкам. Куасси после перехода пока не дебютировал за шотландский клуб, так как пока не получил разрешение на работу в Великобритании.

В текущем сезоне ивуарийский футболист провёл в РФПЛ девять матчей, не отметившись результативными действиями. Ранее в британских СМИ была информация, что сумма трансфера Куасси из «Краснодара» в «Селтик» будет примерно равна £ 3 млн (€ 3,5 млн).

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Новости Зарубежного футбола

Куасси заявил, что сразу принял предложение «Селтика», так как его тренирует Роджерс

Экс-полузащитник футбольного клуба «Краснодар» Эбуэ Куасси заявил агентству «Р-Спорт», что ни секунды не раздумывал над предложением от шотландского «Селтика», поскольку его тренирует Брендан Роджерс.
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