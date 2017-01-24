Новичок «Селтика» Куасси, перешедший из «Краснодара», заболел малярией

Как сообщает The Scottish Sun, при этом симптомы болезни ивуарийского игрока не серьёзные, а агент хавбека отметил, что нет поводов для беспокойства.



Наставник «Селтика» Брендан Роджерс заявил, что в ближайшие недели 19-летний футболист сможет вернуться к тренировкам. Куасси после перехода пока не дебютировал за шотландский клуб, так как пока не получил разрешение на работу в Великобритании.



В текущем сезоне ивуарийский футболист провёл в РФПЛ девять матчей, не отметившись результативными действиями. Ранее в британских СМИ была информация, что сумма трансфера Куасси из «Краснодара» в «Селтик» будет примерно равна £ 3 млн (€ 3,5 млн).