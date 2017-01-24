«Барселона» предложит Месси пятилетний контракт

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Согласно информации источника, в ближайшие часы руководство каталонского клуба сделает футболисту сборной Аргентины предложение по продлению соглашения. Месси будет предложен пятилетний контракт и фиксированная годовая зарплата.

Ранее президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу говорил, что хочет превратить Месси в самого высокооплачиваемого игрока мира. При этом в новом контракте «Барселона» пытается избежать таких пунктов, которые затем могли бы создать проблемы для Месси с налоговой службой Испании. В клубе хотят, чтобы Месси ни о чём не беспокоился и спокойно сосредотачивался на футболе.



В данный момент новый контракт уже в руках Бартомеу, который хочет лично вести переговоры с Месси. Действующее соглашение 29-летнего игрока с «Барселоной» в силе до лета 2018 года.