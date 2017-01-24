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24 января 2017, 11:45 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Барселона» предложит Месси пятилетний контракт

Новый контракт для нападающего «Барселоны» Лионеля Месси уже готов, передаёт испанское интернет-издание Sport.

Новый контракт для нападающего Барселоны <span class=error>Лионеля</span> <span class=error>Месси</span> уже готов передаёт испанское <nobr>интернет-издание</nobr> Sport. Увеличить
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Согласно информации источника, в ближайшие часы руководство каталонского клуба сделает футболисту сборной Аргентины предложение по продлению соглашения. Месси будет предложен пятилетний контракт и фиксированная годовая зарплата.

Ранее президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу говорил, что хочет превратить Месси в самого высокооплачиваемого игрока мира. При этом в новом контракте «Барселона» пытается избежать таких пунктов, которые затем могли бы создать проблемы для Месси с налоговой службой Испании. В клубе хотят, чтобы Месси ни о чём не беспокоился и спокойно сосредотачивался на футболе.

В данный момент новый контракт уже в руках Бартомеу, который хочет лично вести переговоры с Месси. Действующее соглашение 29-летнего игрока с «Барселоной» в силе до лета 2018 года.

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