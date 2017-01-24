Зозуля пропустил тренировку «Бетиса» из-за травмы колена

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Об этом сообщает Estadio Deportivo.



Зозуля в матче 19-го тура испанской Ла Лиги с хихонским «Спортингом» впервые в сезоне-2016/17 появился на поле в стартовом составе, а на 52-й минуте был заменён. Как сообщают испанские СМИ, сегодняшнюю тренировку 27-летний футболист пропустил из-за проблем с коленом.



«Бетис» готовится к матчу 20-го тура с «Барселоной», однако участие в нём Зозули под вопросом.