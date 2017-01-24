Марадона считает, что ФИФА не ошиблась, признав Роналду лучшим игроком 2016 года

Церемония вручения приза футболисту сборной Португалии привлекла внимание и тем, что на ней отсутствовали представители «Барселоны».



«Мне показалось закономерным, что награда была вручена Роналду. Но было бы целесообразнее, если бы на церемонии присутствовали Месси с Неймаром», — цитирует Марадону DirecTV Sports.



Сам Роналду выразил сожаление в связи с отсутствием представителей «Барселоны». Помимо него на награду ФИФА «The Best» претендовали Месси и форвард «Атлетико» Антуан Гризманн. Роналду получил 34,4% голосов, Месси — 26,42%, а Гризманн — 7,53%.