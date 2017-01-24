Нападающий Олунга, которым интересовался ЦСКА, перешел в «Гуйчжоу Чжичэн»

Форвард ранее выступал за шведский «Юргорден». По оценке шведских СМИ, по данным которых игроком также интересовался московский ЦСКА, сумма трансфера составила 4,2 миллиона евро.

В прошедшем сезоне чемпионата Швеции 22-летний Олунга забил 12 голов в 27 матчах.