Нападающий Олунга, которым интересовался ЦСКА, перешел в «Гуйчжоу Чжичэн»
МОСКВА, 24 янв —
Р-Спорт. Кенийский нападающий Майкл Олунга перешел в «Гуйчжоу Чжичэн», сообщает Goal.com со ссылкой на заявление китайского футбольного клуба.
Форвард ранее выступал за шведский «Юргорден». По оценке шведских СМИ, по данным которых игроком также интересовался московский ЦСКА, сумма трансфера составила 4,2 миллиона евро.
В прошедшем сезоне чемпионата Швеции 22-летний Олунга забил 12 голов в 27 матчах.
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