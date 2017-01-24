Эмери подтвердил интерес ПСЖ к форварду «Бенфики» Гуэдешу
Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери хочет усилить линию атаки.
Сделать это испанец планирует за счёт нападающего «Бенфики» Гонсалу Гуэдеша. Специалист подтвердил интерес к 20-летнему игроку.
«Все хорошие игроки представляют интерес для “ПСЖ”, и Гуэдеш — один из них. Мы работаем над трансфером. Гуэдеш хороший, перспективный игрок», — цитирует Эмери Goal.
Интерес к Гуэдешу также проявляет «Манчестер Юнайтед». Оценивается нападающий в € 9 млн. В нынешнем сезоне Гонсалу принял участие в 16 матчах чемпионата Португалии (14 в основном составе) и забил 2 гола.
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