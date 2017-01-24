Монарев: «Зирка» берет на сборы Драченко и еще четырех потенциальных новичков

Накануне вылета «Зирки» на учебно-тренировочные сборы на Кипр, и.о. главного тренера команды Роман Монарев пообщался с клубной пресс-службой.

— Роман Геннадьевич, футболисты две недели тренировались в Кропивницком. Довольны ли Вы этим этапом подготовки?

— Я доволен работой команды, настроением, тем, как игроки выполнили запланированную программу. Поэтому, на данном этапе мне нравится атмосфера, в которой проходили тренировки. А о качественной физической форме футболистов можно будет говорить за неделю до начала чемпионата.

— Несколько слов об игроках, которые покинули команду.

— С Владимиром Баенко у меня был разговор. И мы решили, что ему лучше подыскать себе новый клуб, чтобы получать там игровую практику. Та же ситуация с Русланом Зубковым, которому также было бы трудно конкурировать за место в основном составе. По Роману Локтионову примерно те же причины. А Игорь Калинин сам изъявил желание покинуть нашу команду и попробовать свои силы в новом коллективе. Что касается Артема Фаворова, то решение отдать его в аренду не принимал единолично. Желание поиграть за рубежом обнаружил сам футболист, а менеджмент клуба решил, что этот шаг позволит налаживать отношения с командами из других чемпионатов. Когда срок арендного соглашения Артема закончится, то я буду рассчитывать на этого талантливого исполнителя и в дальнейшем. Пока же Фаворов предоставляется шанс реализовать свой потенциал в чемпионате Дании.

— Контракт с «Зиркой» уже официально заключил Бруно. Что можете сказать про этого молодого бразильца?

— У него есть хорошие футбольные задатки и качества, которые позволят конкурировать за место в основе. Но нашему бразильцу нужно еще очень много работать, в частности, надо добавлять в тактическом плане. Посмотрим, как он будет тренироваться. Хочу сказать, что на кипрских учебно-тренировочных сборах мы будем пробовать несколько тактических схем и, в принципе, в каждой из них есть место для Бруно.

— Вместе с командой на сборы летят еще пять потенциальных новичков. Почему выбрали именно этих исполнителей?

— Главным является то, что они могут закрыть определенные позиции, которые требовали усиления. Среди них — молодые Никита Жуков, Максим Аверьянов, Дмитрий Стефлюк и Вадим Солдатенко, а также, более опытный, 26-летний Максим Драченко. Я уверен, что молодые футболисты будут прогрессировать, получать игровое время и покажут себя с наилучшей стороны.

— Какие вообще у команды планы на сборы?

— На первом этапе, который продлится две недели, у нас запланировано четыре спарринга. Эти матчи будут проходить на фоне нагрузок. Я донесу до игроков, и они сами это понимают, что в контрольных поединках результат, конечно, тоже важен, но главным является выход на пик формы, которого мы должны достичь 25 февраля, в день первой официальной игры с «Днепром». Повторюсь, что мы будем пробовать новые тактические схемы, комбинации, в зависимости от соперника, от задания на спарринг, от своей формы на тот момент подобное. Будет также много теоретических занятий, на которых будем рассматривать различные построения. А вариативность тактических схем является необходимым, ведь без этого соперникам будет легко подстраиваться под нашу игру.

— В контрольных матчах планируете играть одним составом весь поединок, менять его в перерыве?

— В некоторых поединках играть два состава по тайму, в некоторых — определенным футболистам давать больше игрового времени, в некоторых — игроки будут проводить на поле все спарринг.

— Сборы будут длиться месяц. Планируется перерыв на этом месячном этапе подготовки?

— Конечно. Будет один выходной после двухнедельного подготовительного цикла, а впоследствии будет еще три выходных подряд.

— Уже точно известны четыре соперника «Зирки» на Кипре. Как подбирались эти команды?

— Мы подбирали и сильных соперников и немного слабых, чтобы иметь возможность наигрывать свои схемы и при защите, и при атаке. В общем, конкуренты выбраны не просто так, а именно под тренировочный цикл. В частности, сразу же у нас первый контрольный матч с чемпионом Румынии, участником 1/16 финала Лиги Европы, румынской «Астрой». Это сильная команда, с которой будет сложно и одновременно очень интересное противоборство. И у нас есть свои задачи, которые предстоит выполнять, независимо от того, кто против нас играет.