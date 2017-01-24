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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28529637/
24 января 2017, 9:53 | Футбол: Зарубежный | ИА REGNUM

Деулофеу перешел в «Милан»

Подробности сделки не разглашаются.

Испанский нападающий Херард Деулофеу на правах аренды перешел из английского «Эвертона» в итальянский «Милан» до конца текущего сезона. Об этом сообщается на официальном сайте «россонери».

«“Милан” объявляет о переходе нападающего Херарда Деулофеу на временной основе, до 30 июня 2017 года», — говорится в сообщении.

Другие подробности сделки не разглашаются.

Отметим, что испанский нападающий Херард Деулофеу провел в чемпионате Англии 11 матчей в сезоне-2016/17.

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