Агент Раноккии, которым интересуется «Зенит», ведёт переговоры с «Тоттенхэмом»

Ранее в СМИ сообщалось об интересе к футболисту сборной Италии со стороны «Зенита».



Как сообщает Evening Standard, в числе команд, которые также заинтересованы в Раноккии, есть «Вест Хэм» и «Халл Сити».



В текущем сезоне Серии А Раноккия провёл всего пять матчей. В последний раз защитник выходил на поле 8 декабря. В активе Андреа 21 матч за сборную Италии.