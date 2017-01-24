Агент Раноккии, которым интересуется «Зенит», ведёт переговоры с «Тоттенхэмом»
Агент защитника «Интера» Андреа Раноккии прибыл в Англию, где ведёт переговоры с несколькими клубами, в том числе с «Тоттенхэм Хотспур».
Ранее в СМИ сообщалось об интересе к футболисту сборной Италии со стороны «Зенита».
Как сообщает Evening Standard, в числе команд, которые также заинтересованы в Раноккии, есть «Вест Хэм» и «Халл Сити».
В текущем сезоне Серии А Раноккия провёл всего пять матчей. В последний раз защитник выходил на поле 8 декабря. В активе Андреа 21 матч за сборную Италии.
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