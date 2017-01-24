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24 января 2017, 9:46 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Болельщики «Реала» предпочитают Морату Бензема

Газета AS провела опрос среди своих читателей, чтобы выяснить их мнение относительно основного состава мадридского «Реала» в ответном матче четвертьфинала Кубка Испании с «Сельтой».

По итогам опроса выяснилось, что любители футбола включили бы в стартовый состав нападающего Альваро Морату и оставили бы на скамейке запасных французского форварда Карима Бензема.

В первом матче на своём поле команда Зинедина Зидана потерпела поражение со счётом 1:2. Вторая игра состоится 25 января.

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