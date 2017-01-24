Болельщики «Реала» предпочитают Морату Бензема
Газета AS провела опрос среди своих читателей, чтобы выяснить их мнение относительно основного состава мадридского «Реала» в ответном матче четвертьфинала Кубка Испании с «Сельтой».
По итогам опроса выяснилось, что любители футбола включили бы в стартовый состав нападающего Альваро Морату и оставили бы на скамейке запасных французского форварда Карима Бензема.
В первом матче на своём поле команда Зинедина Зидана потерпела поражение со счётом 1:2. Вторая игра состоится 25 января.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter