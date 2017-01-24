Болельщики «Реала» предпочитают Морату Бензема

По итогам опроса выяснилось, что любители футбола включили бы в стартовый состав нападающего Альваро Морату и оставили бы на скамейке запасных французского форварда Карима Бензема.



В первом матче на своём поле команда Зинедина Зидана потерпела поражение со счётом 1:2. Вторая игра состоится 25 января.