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24 января 2017, 9:46 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Генгам» объявил о переходе экс-игрока «Лиона» и «ПСЖ» Бодмера

Защитник Матьё Бодмер, известный по выступлению за «Лион» и «ПСЖ», продолжит карьеру в «Генгаме».

Руководство французского клуба объявило о переходе футболиста.

34-летний Бодмер начинал сезон-2016/17 в «Ницце», контракт с которой расторг две недели назад. Соглашение с «Генгамом» рассчитано до лета 2017 года.

На протяжении карьеры Матьё Бодмер играл также за «Кан», «Лилль» и «Сент-Этьен».

Генгам
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