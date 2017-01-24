«Генгам» объявил о переходе экс-игрока «Лиона» и «ПСЖ» Бодмера

Руководство французского клуба объявило о переходе футболиста.



34-летний Бодмер начинал сезон-2016/17 в «Ницце», контракт с которой расторг две недели назад. Соглашение с «Генгамом» рассчитано до лета 2017 года.



На протяжении карьеры Матьё Бодмер играл также за «Кан», «Лилль» и «Сент-Этьен».