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24 января 2017, 8:42 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

«Кайрат» вылетел на вторые УТС

Начинаются вторые учебно-тренировочные сборы футбольного клуба «Кайрат».

Начинаются вторые <nobr>учебно-тренировочные</nobr> сборы футбольного клуба <span class=error>Кайрат</span>. Увеличить
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Сегодня утром игроки, тренерский штаб и администрация команды вылетели в Турцию, где собираются во второй раз в этом году. УТС алматинского клуба продлятся до 8 февраля. В рамках этих сборов запланировано четыре товарищеских матча — соперники станут известны позже.

Напомним, что сезон в Казахстане возьмет свой старт матчем за Суперкубок РК между «Кайратом» и «Астаной». Пройдет он в Алматы на поле «Центрального» стадиона.

Кайрат
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