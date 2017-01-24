«Кайрат» вылетел на вторые УТС

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Сегодня утром игроки, тренерский штаб и администрация команды вылетели в Турцию, где собираются во второй раз в этом году. УТС алматинского клуба продлятся до 8 февраля. В рамках этих сборов запланировано четыре товарищеских матча — соперники станут известны позже.

Напомним, что сезон в Казахстане возьмет свой старт матчем за Суперкубок РК между «Кайратом» и «Астаной». Пройдет он в Алматы на поле «Центрального» стадиона.