«Кайрат» вылетел на вторые УТС
Начинаются вторые
учебно-тренировочные сборы футбольного клуба «Кайрат».
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сегодня утром игроки, тренерский штаб и администрация команды вылетели в Турцию, где собираются во второй раз в этом году. УТС алматинского клуба продлятся до 8 февраля. В рамках этих сборов запланировано четыре товарищеских матча — соперники станут известны позже.
Напомним, что сезон в Казахстане возьмет свой старт матчем за Суперкубок РК между «Кайратом» и «Астаной». Пройдет он в Алматы на поле «Центрального» стадиона.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter