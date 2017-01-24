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24 января 2017, 8:15 | Футбол: Зарубежный | Vesti.kz

Венгера могут дисквалифицировать на три матча за поведение во время матча с «Бернли»

Футбольная ассоциация Англии (FA) собирается серьезно наказать главного тренера лондонского «Арсенала» Арсена Венгера за поведение в матче против «Бернли» (2:1).

Футбольная ассоциация Англии (FA) собирается серьезно наказать главного тренера лондонского Арсенала <span class=error>Арсена</span> <span class=error>Венгера</span> за поведение в матче против <span class=error>Бернли</span> (2:1). Увеличить
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По информации The Mirror, FA, скорее всего, дисквалифицирует Венгера минимум на три матча, при этом ему будет запрещено присутствовать не только в раздевалке команды, но и вообще на стадионе.

Венгер оскорбил четвертого арбитра на 92-й минуте матча с «Бернли», когда в ворота его команды был назначен пенальти, за что был удален на трибуну. Позже наставник «Арсенал» толкнул судью, который указывал ему на необходимость уйти из технической зоны.

22.01.2017 17:15 Зрители 59955 основной раунд: 22-й тур Emirates Stadium
Арсенал 2:1 Бернли
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Арсен Венгер Шон Дайч
Голы
59′ Шкодран Мустафи (М. Езил) 20
90+8′ Алексис Санчес 7
7 Андре Грэй 90+3′
Составы
Петр Чех 33
Габриэл Паулиста 5
Лоран Косьельни 6
Начо Монреаль 18
90+5′ Шкодран Мустафи 20
Аарон Рэмси 8
65′ Гранит Джака 29
Алексис Санчес 7
89′ Месут Езил 11
Эктор Бельерин 24
69′ Алекс Ивоби 17
Франсис Кокелен 34
87′ Оливье Жиру 12
Дэнни Уэлбек 23
1 Том Хитон
2 Мэттью Лоутон 58′
5 Майкл Кин
6 Бен Ми
23 Стивен Уорд
21 Джордж Бойд
7 Андре Грэй
10 Эшли Барнс 90+7′
8 Дин Мэрни 76′ 74′
26 Джеймс Тарковски
13 Джефф Хендрик 73′
19 Джоуи Бартон
16 Стивен Дефур 77′
9 Сэм Воукс
Статистика
1 Желтые карточки 3
1 Красные карточки 0
24 Удары (всего) 13
8 Удары в створ 7
10 Угловые 4
12 Фолы 11
2 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Джон Мосс (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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Новости Зарубежного футбола

FA обвинила Арсена Венгера в недостойном поведении

FA обвинила Арсена Венгера в недостойном поведении

МОСКВА, 23 янв — Р-Спорт. Футбольная ассоциация Англии (FA) обвинила главного тренера «Арсенала» Арсена Венгера в недостойном поведении по отношению к арбитру по итогам матча с «Бернли», сообщается на официальном сайте организации.
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