Венгера могут дисквалифицировать на три матча за поведение во время матча с «Бернли»

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По информации The Mirror, FA, скорее всего, дисквалифицирует Венгера минимум на три матча, при этом ему будет запрещено присутствовать не только в раздевалке команды, но и вообще на стадионе.

Венгер оскорбил четвертого арбитра на 92-й минуте матча с «Бернли», когда в ворота его команды был назначен пенальти, за что был удален на трибуну. Позже наставник «Арсенал» толкнул судью, который указывал ему на необходимость уйти из технической зоны.