Венгера могут дисквалифицировать на три матча за поведение во время матча с «Бернли»
Футбольная ассоциация Англии (FA) собирается серьезно наказать главного тренера лондонского «Арсенала» Арсена Венгера за поведение в матче против «Бернли» (2:1).
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По информации The Mirror, FA, скорее всего, дисквалифицирует Венгера минимум на три матча, при этом ему будет запрещено присутствовать не только в раздевалке команды, но и вообще на стадионе.
Венгер оскорбил четвертого арбитра на 92-й минуте матча с «Бернли», когда в ворота его команды был назначен пенальти, за что был удален на трибуну. Позже наставник «Арсенал» толкнул судью, который указывал ему на необходимость уйти из технической зоны.
|22.01.2017 17:15
|Зрители 59955
|основной раунд: 22-й тур
|Emirates Stadium
Главные тренеры
|Арсен Венгер
|Шон Дайч
Голы
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Составы
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Статистика
|1
|Желтые карточки
|3
|1
|Красные карточки
|0
|24
|Удары (всего)
|13
|8
|Удары в створ
|7
|10
|Угловые
|4
|12
|Фолы
|11
|2
|Офсайды
|0
Судьи
|Главный судья
|Джон Мосс (Англия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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