Симеоне: У «Севильи» есть преимущество перед «Атлетико» в борьбе за ЛЧ

После 19 туров «матрасники» занимают четвёртую строчку в турнирной таблице, отставая на шесть очков от идущей на третьем месте «Барселоны» и на семь баллов — от занимающей вторую позицию «Севильи». Лидирует «Реал» (43), сыгравший на матч меньше своих соперников.



«Мы отстаём на шесть очков от третьего места после противоречивой для нас первой половины сезона. По этой причине у “Севильи” есть большое преимущество перед нами в борьбе за прямое попадание в Лигу чемпионов», — цитирует Симеоне Marca.