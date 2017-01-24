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24 января 2017, 0:55 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Симеоне: У «Севильи» есть преимущество перед «Атлетико» в борьбе за ЛЧ

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне считает, что его команде будет тяжело закончить текущий сезон в тройке лучших чемпионата Испании.

После 19 туров «матрасники» занимают четвёртую строчку в турнирной таблице, отставая на шесть очков от идущей на третьем месте «Барселоны» и на семь баллов — от занимающей вторую позицию «Севильи». Лидирует «Реал» (43), сыгравший на матч меньше своих соперников.

«Мы отстаём на шесть очков от третьего места после противоречивой для нас первой половины сезона. По этой причине у “Севильи” есть большое преимущество перед нами в борьбе за прямое попадание в Лигу чемпионов», — цитирует Симеоне Marca.

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