Энрике: «Барселона» всё ещё очень далека от желаемого уровня

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«Я доволен тем, что сделала моя команда. “Барселона” провела хороший матч, хотя нужно отдать должное сопернику. При победной серии всё начинает протекать более гладко, игроки чувствуют больше уверенности в себе. Но мы всё ещё очень далеки от того уровня, который надо показывать, чтобы добиться поставленных целей», — цитирует Энрике Football Espana.