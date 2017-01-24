Энрике: «Барселона» всё ещё очень далека от желаемого уровня
Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике после гостевого матча 19-го тура чемпионата Испании с «Эйбаром», в котором каталонская команда одержала победу со счётом 4:0, отметил, что
сине-гранатовым предстоит ещё много работы.
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«Я доволен тем, что сделала моя команда. “Барселона” провела хороший матч, хотя нужно отдать должное сопернику. При победной серии всё начинает протекать более гладко, игроки чувствуют больше уверенности в себе. Но мы всё ещё очень далеки от того уровня, который надо показывать, чтобы добиться поставленных целей», — цитирует Энрике Football Espana.
|22.01.2017 22:45
|Зрители 6340
|основной раунд: 19-й тур
|Municipal de Ipurua
Главные тренеры
|Хосе Луис Мендилибар
|Энрике Луис
Голы
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Составы
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Статистика
|3
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|14
|Удары (всего)
|14
|6
|Удары в створ
|7
|8
|Угловые
|5
|12
|Фолы
|4
|3
|Офсайды
|2
Судьи
|Главный судья
|Хосе Мария Санчес Мартинес (Испания)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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