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24 января 2017, 0:56 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Энрике: «Барселона» всё ещё очень далека от желаемого уровня

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике после гостевого матча 19-го тура чемпионата Испании с «Эйбаром», в котором каталонская команда одержала победу со счётом 4:0, отметил, что сине-гранатовым предстоит ещё много работы.

Главный тренер Барселоны <span class=error>Луис</span> <span class=error>Энрике</span> после гостевого матча 19-го тура чемпионата Испании с <span class=error>Эйбаром</span> в котором каталонская команда одержала победу со счётом 4:0 отметил что <nobr>сине-гранатовым</nobr> предстоит ещё много работы. Увеличить
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«Я доволен тем, что сделала моя команда. “Барселона” провела хороший матч, хотя нужно отдать должное сопернику. При победной серии всё начинает протекать более гладко, игроки чувствуют больше уверенности в себе. Но мы всё ещё очень далеки от того уровня, который надо показывать, чтобы добиться поставленных целей», — цитирует Энрике Football Espana.

22.01.2017 22:45 Зрители 6340 основной раунд: 19-й тур Municipal de Ipurua
Эйбар 0:4 Барселона
Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
Хосе Луис Мендилибар Энрике Луис
Голы
6 Денис Суарес 31′
10 Лионель Месси (Л. Суарес) 50′
9 Луис Суарес 68′
11 да Силва Сантос Неймар (П. Алейш Видаль) 90+1′
Составы
Йоэль 1
39′ Андер Капа 7
Мауро Дос Сантос 15
Флориан Лежен 20
Санчес Хиль Педро Леон 21
44′ Аметльер Серхио Энрич 9
26′ Гонсало Эскаланте 5
Дани Гарсия 14
82′ Антонио Луна 19
Кристиан Ривера 6
78′ Такаси Инуи 8
Рубен Пенья 11
74′ Моралес Адриан Гонсалес 24
Фран Рико 16
1 Марк-Андре тер Штеген
18 Жорди Альба
23 Самюэль Юмтити
24 Жереми Матье
4 Иван Ракитич
7 Арда Туран 42′
10 Лионель Месси
11 да Силва Сантос Неймар
20 Серхи Роберто 65′
22 Парреу Алейш Видаль
9 Луис Суарес 76′
17 Пако Алькасер
5 Серхио Бускетс 10′
6 Денис Суарес
Статистика
3 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
14 Удары (всего) 14
6 Удары в створ 7
8 Угловые 5
12 Фолы 4
3 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Хосе Мария Санчес Мартинес (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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