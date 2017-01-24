Паулу Соуза: Я не жду от руководства «Фиорентины» никаких приобретений

«Я ничего не жду. Когда мы с боссами клуба встретились в Лиссабоне, я сказал, какие именно позиции нужно улучшить. Дальше всё зависит только от руководства клуба, это они будут принимать решения. Я рад быть тренером, это моя большая страсть. Я стараюсь сделать лучше себя и игроков», — цитирует Соузу Football Italia.



Среди прочего СМИ сообщали, что «Фиорентина» на этой неделе проведёт переговоры с «Зенитом» о возможном переходе игроков петербургского клуба Маурисио и Луиша Нету.