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24 января 2017, 0:49 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Паулу Соуза: Я не жду от руководства «Фиорентины» никаких приобретений

Главный тренер «Фиорентины» Паулу Соуза дал понять, что не ждёт от клуба покупок в зимнее трансферное окно, несмотря на слухи, которые появляются в итальянских СМИ.

«Я ничего не жду. Когда мы с боссами клуба встретились в Лиссабоне, я сказал, какие именно позиции нужно улучшить. Дальше всё зависит только от руководства клуба, это они будут принимать решения. Я рад быть тренером, это моя большая страсть. Я стараюсь сделать лучше себя и игроков», — цитирует Соузу Football Italia.

Среди прочего СМИ сообщали, что «Фиорентина» на этой неделе проведёт переговоры с «Зенитом» о возможном переходе игроков петербургского клуба Маурисио и Луиша Нету.

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