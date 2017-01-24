Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28527117/
24 января 2017, 0:41 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

«Лион» плел кружева — Ляказетт забивал

Героем прошедшей недели по версии компании InStat стал форвард «Лиона» Александр Ляказетт, который сделал дубль и принес своей команде победу над «Марселем».

Героем прошедшей недели по версии компании InStat стал форвард Лиона. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Манера игры нападающего хорошо сочеталась с комбинационными действиями «Лиона». Ляказетт гармонично вписывался в кружевные розыгрыши команды, активно действуя в подыгрыше. Лионцы за матч отдали 426 точных передач, и 24 из них сделал Ляказетт.

Особенно активно в поддержке комбинаций он проявлял себя до перерыва, когда 14 раз точно пасовал на партнеров. Игрок предлагал себя для передачи по всей ширине защитного построения соперника. Даже в условиях плотной опеки он находил возможности для разворота лицом к воротам соперника или проброса мяча на ход партнеру в движении. Ляказетт эффективно навязывал борьбу центральным защитникам «Марселя», выиграв у них 4 из 9 единоборств. Как следствие при 42 полученных передачах он совершил за матч лишь 9 потерь.

«Лион» выходил в атаку очень организованно плотной группой футболистов, поэтому Ляказетт получал сразу несколько вариантов для отыгрыша. Компактное расположение игроков в зоне позволяло использовать средний и короткий пас, разыгрывая комбинации через «стенку» или в два на третьего. И именно Александр чаще всего выступал в роли связующего: на счету футболиста 7 ключевых передач в матче — больше всех. Наиболее продуктивно он взаимодействовал с партнером по атаке Фекиром, за матч футболисты отдали друг другу 13 точных передач.

После перерыва Ляказетт стал действовать ближе к воротам соперника, совершая открывания за спины защитникам «Марселя». За счет выбора позиции и резкого ускорения в зону мяча он стал чаще выходить на позицию для удара, на второй тайм пришлось 5 из 6 ударов нападающего. При этом все удары форварда были потенциально голевыми, так как наносились из пределов штрафной соперника и без значительных помех со стороны оппонентов.

Ляказетт ни на секунду не выключался из игры, используя каждый отскок мяча или ошибку соперника. На чужой половине поля он совершил 6 подборов, развивая и завершая атаки вторым темпом. Особенно внимателен форвард был при игре на линии офсайда в последние 30 минут матча. Дважды Ляказетт получал мяч на выгодных позициях благодаря неаккуратным действиям игроков соперника при работе с мячом. И в обоих случаях форвард «Лиона» не прощал ошибок, уверенно реализуя выходы один на один с голкипером.

22.01.2017 23:00 Зрители 48147 основной раунд: 21-й тур Parc Olympique lyonnais (Stade des Lumieres)
Лион 3:1 Марсель
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Брюно Женезьо Руди Гарсия
Голы
43′ Матье Вальбуэна 28
61′ Александр Ляказетт 10
75′ Александр Ляказетт 10
3 Матеус Маседу Дориа 67′
Составы
Антони Лопеш 1
Рафаэл да Силва 20
Жереми Морель 15
37′ Мапу Янга-Мбива 2
Эмануэль Маммана 4
Максвел Гнали Корне 27
Максим Гоналон 21
Александр Ляказетт 10
79′ Матье Вальбуэна 28
Мемфис Депай 9
85′ Корантен Толиссо 8
Жордан Ферри 12
71′ Набиль Фекир 18
Люка Тузар 29
16 Йоан Пеле
2 Хироки Сакаи 85′
3 Матеус Маседу Дориа
6 Жорже Пиреш Роланду
24 Род Фанни 48′
18 Бафетимби Гомис
8 Морган Сансон
29 Андре-Франк Замбо
26 Флориан Товен 89′
20 Саиф-Эддин Кауи
17 Буна Сарр 66′
7 Реми Кабелла
27 Максим Лопес 66′
11 Ромен Алессандрини
Статистика
1 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
19 Удары (всего) 11
8 Удары в створ 4
6 Угловые 8
14 Фолы 18
5 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Рюдди Бюке (Франция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Марсель
Новости Матчи Состав Статистика
Лион
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
21 января

Абрамович вернется в российский футбол

Известный футболист вступил в секту

В ЦСКА наконец-то приехал новичок