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Манера игры нападающего хорошо сочеталась с комбинационными действиями «Лиона». Ляказетт гармонично вписывался в кружевные розыгрыши команды, активно действуя в подыгрыше. Лионцы за матч отдали 426 точных передач, и 24 из них сделал Ляказетт.

Особенно активно в поддержке комбинаций он проявлял себя до перерыва, когда 14 раз точно пасовал на партнеров. Игрок предлагал себя для передачи по всей ширине защитного построения соперника. Даже в условиях плотной опеки он находил возможности для разворота лицом к воротам соперника или проброса мяча на ход партнеру в движении. Ляказетт эффективно навязывал борьбу центральным защитникам «Марселя», выиграв у них 4 из 9 единоборств. Как следствие при 42 полученных передачах он совершил за матч лишь 9 потерь.

«Лион» выходил в атаку очень организованно плотной группой футболистов, поэтому Ляказетт получал сразу несколько вариантов для отыгрыша. Компактное расположение игроков в зоне позволяло использовать средний и короткий пас, разыгрывая комбинации через «стенку» или в два на третьего. И именно Александр чаще всего выступал в роли связующего: на счету футболиста 7 ключевых передач в матче — больше всех. Наиболее продуктивно он взаимодействовал с партнером по атаке Фекиром, за матч футболисты отдали друг другу 13 точных передач.

После перерыва Ляказетт стал действовать ближе к воротам соперника, совершая открывания за спины защитникам «Марселя». За счет выбора позиции и резкого ускорения в зону мяча он стал чаще выходить на позицию для удара, на второй тайм пришлось 5 из 6 ударов нападающего. При этом все удары форварда были потенциально голевыми, так как наносились из пределов штрафной соперника и без значительных помех со стороны оппонентов.

Ляказетт ни на секунду не выключался из игры, используя каждый отскок мяча или ошибку соперника. На чужой половине поля он совершил 6 подборов, развивая и завершая атаки вторым темпом. Особенно внимателен форвард был при игре на линии офсайда в последние 30 минут матча. Дважды Ляказетт получал мяч на выгодных позициях благодаря неаккуратным действиям игроков соперника при работе с мячом. И в обоих случаях форвард «Лиона» не прощал ошибок, уверенно реализуя выходы один на один с голкипером.