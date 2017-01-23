Раньери: «Ювентус» проводит обычный сезон, у других в Серии А переходный период

«Ювентус» проводит свой обычный сезон, они сильны в планировании, распределении сил на долгой дистанции. Остальные переживают переходный период, и я надеюсь, что каждый сможет достичь уровня «Ювентуса» и итальянский футбол будет прогрессировать.



За кого я болею в Серии А? Все знают, что я романиста, так что моё сердце поддерживает «Рому». Но даже просто с точки зрения интриги я надеюсь, что гонка за скудетто получится захватывающей, — сказал Раньери в эфире Premium Sport.