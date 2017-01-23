«Челси» готов продать Беговича, если найдёт ему замену
«Челси» готов рассмотреть вариант с продажей голкипера Асмира Беговича. Руководство лондонского клуба может пойти боснийскому футболисту навстречу в желании получать больше игровой практики, информирует The Guardian.
«Челси» готов принять предложение «Борнмута» о трансфере Беговича, если успеет найти ему достойную замену до закрытия трансферного окна. «Борнмут» ранее предложил за резервного вратаря синих £ 10 млн, но получил отказ.
В нынешнем сезоне Бегович провёл лишь четыре матча — три в Кубке лиги и один в Кубке Англии.
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