«Челси» готов продать Беговича, если найдёт ему замену

«Челси» готов принять предложение «Борнмута» о трансфере Беговича, если успеет найти ему достойную замену до закрытия трансферного окна. «Борнмут» ранее предложил за резервного вратаря синих £ 10 млн, но получил отказ.



В нынешнем сезоне Бегович провёл лишь четыре матча — три в Кубке лиги и один в Кубке Англии.