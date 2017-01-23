Роналду, Хамес и Данило могут пропустить матч с «Сельтой» в Кубке Испании

Все три футболиста пропустили сегодняшнюю тренировку мадридской команды, их участие в предстоящей встрече находится под вопросом, информирует Marca.



Кроме того, игру с «Сельтой» пропустят уже ранее выбывшие из строя Гарет Бэйл, Пепе и Даниэль Карвахаль, а также Марсело и Лука Модрич, которые получили повреждения в последнем матче с «Малагой» (2:1).