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23 января 2017, 23:18 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Роналду, Хамес и Данило могут пропустить матч с «Сельтой» в Кубке Испании

Футболисты «Реала» Криштиану Роналду, Хамес Родригес и Данило могут пропустить ответный матч команды с «Сельтой» (25 января) в ¼ финала Кубка Испании.

Все три футболиста пропустили сегодняшнюю тренировку мадридской команды, их участие в предстоящей встрече находится под вопросом, информирует Marca.

Кроме того, игру с «Сельтой» пропустят уже ранее выбывшие из строя Гарет Бэйл, Пепе и Даниэль Карвахаль, а также Марсело и Лука Модрич, которые получили повреждения в последнем матче с «Малагой» (2:1).

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