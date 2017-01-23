Вальбуэна хоронит бывший клуб. Экс-легионеры РФПЛ в Европе
Ниасс возвращается в футбол, Спаллетти и Эмери побеждают в Италии и Испании.
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Англия
Ахмед Муса («Лестер»)
Экс-«армеец» вышел на поле слишком поздно — к 63-й минуте «Лестер» уже проигрывал «Саутгемптону» 0:2, а пара
Виллиан («Челси»), Байе Умар Ниасс («Халл Сити»)
Виллиан сыграл чуть больше 20 минут и успел за это время заработать опасный штрафной, с которого Фабрегас точно навесил на Кэхилла. Экс-«железнодорожник» Ниасс, который снова играет в футбол, получил даже больше получаса, но против обороны лучшей команды Англии забить не смог.
Хосе Саломон Рондон («Вест Бромвич Альбион»)
«Вест Бром» забил два гола «Сандерленду» без участия Рондона, венесуэлец провёл на поле 87 минут.
Славен Билич («Вест Хэм Юнайтед»)
Без обезумевшего Пайета в «Вест Хэме» нашлась новая звезда. Форвард Энди Кэрролл на прошлой неделе забил через себя, а в этот
Испания
Николас Пареха («Севилья»)
«Севилья» и «Осасуна» выдали суперматч, забив друг другу семь голов. Нико Пареха провёл не лучший матч, его команда пропустила три мяча, но смогла забить на один больше.
Эсекьель Гарай («Валенсия»)
«Валенсия» пытается не вылететь из Примеры и побеждает уже во втором матче подряд. На этот раз пара Гарай — Мангала не пустила «Вильярреал» в свою штрафную, «летучие мыши» победили 2:0.
Хосе Хурадо («Эспаньол»)
В последнее время бывший спартаковец играет в «Эспаньоле» в опорной зоне. В матче с «Гранадой» Хурадо сделал голевую передачу на Пьятти, каталонцы победили 3:1.
Италия
Лучано Спаллетти («Рома»)
«Рома» буднично обыграла «Кальяри» 1:0, единственный гол забил Эдин Джеко.
Германия
Стивен Цубер («Хоффенхайм»)
«Хоффенхайм» остаётся единственной командой из топ-5, которая не проиграла ни одного матча во внутреннем чемпионате, и на бровке этой команды регулярно трудится бывший армеец Стивен Цубер. С «Аугсбургом» швейцарец отбегал 90 минут на правом фланге и помог своей команде обыграть соперника — 2:0.
Франция
Унаи Эмери («ПСЖ»)
«ПСЖ» продолжает гнаться за «Ниццей» и «Монако» — в 21-м туре команда Эмери обыграла «Нант» благодаря дублю Кавани.
Маджид Уорис («Лорьян»)
Команда Уориса разгромно проиграла «Монако» — 0:4, Маджид сыграл 90 минут.
Матьё Вальбуэна («Лион»)
Бывшего динамовца ненавидят в Марселе за то, что он вернулся не в местный «Олимпик», а в Лион. На свист марсельских фанатов Вальбуэна ответил голом, и его команда обыграла соперников 3:1. Кстати, ни один из марсельской тройки бывших футболистов РФПЛ Ванкёр — Диарра — Губочан в этом матче не сыграл.
Марко Баша («Лилль»)
Баша сыграл 90 минут и не дал забить форвардам «Дижона» — 0:0.
Не сыграли: Маркос Рохо («Манчестер Юнайтед»), Бранислав Иванович («Челси»), Гёкхан Тёре («Вест Хэм Юнайтед»), Фелипе Кайседо («Эспаньол»), Мацей Рыбусь («Лион»), Томаш Губочан, Лассана Диарра, Вильям Ванкёр (все — «Марсель»), Макси Лопес («Торино»), Кейсуке Хонда («Милан»), Баштуш («Лацио»), Тони Шуньич, («Палермо»), Эмир Спахич («Гамбург»), Саболч Хусти («Айнтрахт»).
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