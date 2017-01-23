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23 января 2017, 22:29 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Гол Вагнера Лава не спас «Аланьяспор» от разгрома в матче с «Бешикташем»

«Бешикташ» разгромил «Аланьяспор» в матче 18-го тура чемпионата Турции. Встреча проходила в Аланье на стадионе «Аланья Оба» и завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей.

У «Бешикташа» отличились Дженк Тосун, Райан Бабель, Рикарду Куарежма (с пенальти) и Марсело. Единственный мяч «Аланьяспора» с пенальти забил экс-игрок ЦСКА Вагнер Лав. Теперь на счету бразильца семь мячей в 15 матчах турнира.

«Бешикташ» (41 очко) занимает первое место в таблице, опережая «Истанбул Башакшехир» на два балла. «Аланьяспор» (18) идёт 14-м.

Бешикташ
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