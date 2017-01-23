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23 января 2017, 21:52 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Лестер» отказался продавать Уллоа «Алавесу» за € 2 млн

Нападающий «Лестер Сити» Леонардо Уллоа мог продолжить карьеру в чемпионате Испании. «Алавес» предложил £ 1,7 млн (около € 1,97 млн) за трансфер Уллоа, но «лисы» ответили отказом, информирует Sky Sports.

В нынешнем сезоне АПЛ аргентинец принял участие в 12 матчах, но лишь один раз появился на поле в основном составе и в общей сложности провёл на поле 240 минут. На счету Леонардо Уллоа 1 гол.

После 19 туров испанской Примеры «Алавес» занимает 12-е место в турнирной таблице, набрав 23 очка.

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