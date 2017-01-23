«Лестер» отказался продавать Уллоа «Алавесу» за € 2 млн

В нынешнем сезоне АПЛ аргентинец принял участие в 12 матчах, но лишь один раз появился на поле в основном составе и в общей сложности провёл на поле 240 минут. На счету Леонардо Уллоа 1 гол.



После 19 туров испанской Примеры «Алавес» занимает 12-е место в турнирной таблице, набрав 23 очка.