Молодой футболист «Саутгемптона» Симс продлил контракт со своим клубом на 3,5 года
МОСКВА, 23 янв —
Р-Спорт. Воспитанник «Саутгемптона» футболист Джошуа Симс подписал новый контракт со своим клубом, сообщается на официальном сайте «святых».
Как сообщается, новое соглашение с 19-летним полузащитником, который дебютировал во взрослой команде «Саутгемптона» в нынешнем сезоне, подписано сроком на три с половиной года — до лета 2020 года.
В нынешнем сезоне Симс провел семь матчей за «святых» во всех турнирах, в которых отметился одной голевой передачей. Игрок отыграл четыре встречи в английской
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