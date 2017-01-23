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23 января 2017, 21:55 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Молодой футболист «Саутгемптона» Симс продлил контракт со своим клубом на 3,5 года

МОСКВА, 23 янв — Р-Спорт. Воспитанник «Саутгемптона» футболист Джошуа Симс подписал новый контракт со своим клубом, сообщается на официальном сайте «святых».

Как сообщается, новое соглашение с 19-летним полузащитником, который дебютировал во взрослой команде «Саутгемптона» в нынешнем сезоне, подписано сроком на три с половиной года — до лета 2020 года.

В нынешнем сезоне Симс провел семь матчей за «святых» во всех турнирах, в которых отметился одной голевой передачей. Игрок отыграл четыре встречи в английской премьер-лиге, два матча в Кубке Англии и еще одну встречу в Лиге Европы.

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