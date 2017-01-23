«Халл Сити» арендовал у «Ливерпуля» сербского форварда Лазара Марковича

Маркович первую часть нынешнего сезона провел в аренде в лиссабонском «Спортинге». В 14 матчах 22-летний серб забил два гола.

«Халл Сити» после 22 туров с 16 очками занимает предпоследнее 19-е место в чемпионате Англии.