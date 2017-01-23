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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28525661/
23 января 2017, 20:45 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

«Халл Сити» арендовал у «Ливерпуля» сербского форварда Лазара Марковича

МОСКВА, 23 янв — Р-Спорт. Форвард сборной Сербии по футболу Лазар Маркович на правах аренды до конца сезона перешел из «Ливерпуля» в «Халл Сити», сообщается на официальном сайте «тигров».

Маркович первую часть нынешнего сезона провел в аренде в лиссабонском «Спортинге». В 14 матчах 22-летний серб забил два гола.

«Халл Сити» после 22 туров с 16 очками занимает предпоследнее 19-е место в чемпионате Англии.

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