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23 января 2017, 20:09 | Футбол: Зарубежный | Советский спорт

Клаудио Раньери: Прошлой сезон для «Лестера» — настоящая фантастика, а этот — просто реальность, к которой привыкли все

Главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери рассказал о целях своей команды, а также высказался о выступлении действующего чемпиона АПЛ в текущем сезоне.

Главный тренер <span class=error>Лестера</span> <span class=error>Клаудио</span> <span class=error>Раньери</span> рассказал о целях своей команды а также высказался о выступлении действующего чемпиона <span class=error>АПЛ</span> в текущем сезоне. Увеличить
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«Конечно, перед стартом этого сезона мы прекрасно понимали, что топ-клубы вернутся на прежний уровень и будут бороться за титул. Мы знали, насколько «Лестеру» будет тяжело.

Сейчас наша цель, как и в прошлом сезоне — 40 очков в чемпионате. Достижение этого результата обезопасит «Лестер» от вылета из высшего дивизиона.

Да, прошлой сезон для «Лестера» — настоящая фантастика, а этот — просто реальность, к которой привыкли все, — сказал итальянский специалист, слова которого приводит Goal.

На данный момент «лисы» занимают 15-е место в таблице Премьер-лиги, набрав 21 балл.

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