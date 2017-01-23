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«Конечно, перед стартом этого сезона мы прекрасно понимали, что топ-клубы вернутся на прежний уровень и будут бороться за титул. Мы знали, насколько «Лестеру» будет тяжело.

Сейчас наша цель, как и в прошлом сезоне — 40 очков в чемпионате. Достижение этого результата обезопасит «Лестер» от вылета из высшего дивизиона.

Да, прошлой сезон для «Лестера» — настоящая фантастика, а этот — просто реальность, к которой привыкли все, — сказал итальянский специалист, слова которого приводит Goal.