Клаудио Раньери: Прошлой сезон для «Лестера» — настоящая фантастика, а этот — просто реальность, к которой привыкли все
Главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери рассказал о целях своей команды, а также высказался о выступлении действующего чемпиона АПЛ в текущем сезоне.
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«Конечно, перед стартом этого сезона мы прекрасно понимали, что
Сейчас наша цель, как и в прошлом сезоне — 40 очков в чемпионате. Достижение этого результата обезопасит «Лестер» от вылета из высшего дивизиона.
Да, прошлой сезон для «Лестера» — настоящая фантастика, а этот — просто реальность, к которой привыкли все, — сказал итальянский специалист, слова которого приводит Goal.
На данный момент «лисы» занимают 15-е место в таблице
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