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23 января 2017, 20:13 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Вест Хэм» отклонил третье предложение «Марселя» по покупке Пайета за € 27 млн

«Вест Хэм Юнайтед» не смог договориться с «Марселем» о продаже полузащитника Димитри Пайета.

«Молотобойцы» отклонили уже третье предложение французского клуба, утверждает Sky Sports. По данным источника, «Марсель» увеличил предложение о переходе Пайета с € 23 млн до € 27 млн.

Ранее сообщалось, что английский клуб не намерен продавать футболиста сборной Франции менее чем за £ 30 млн (€ 34 млн). Позже в СМИ появилась информация, согласно которой «Марсель» отказался от приобретения Пайета.

Пайет, который хочет покинуть «Вест Хэм» и отказался играть за команду, выступал за «Марсель» в 2013—2015 годах.

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