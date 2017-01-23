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23 января 2017, 20:00 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

FA обвинила Арсена Венгера в недостойном поведении

МОСКВА, 23 янв — Р-Спорт. Футбольная ассоциация Англии (FA) обвинила главного тренера «Арсенала» Арсена Венгера в недостойном поведении по отношению к арбитру по итогам матча с «Бернли», сообщается на официальном сайте организации.

Футбольная ассоциация Англии (FA) обвинила главного тренера Арсенала <span class=error>Арсена</span> <span class=error>Венгера</span> в недостойном поведении по отношению к арбитру по итогам матча с <span class=error>Бернли</span> сообщается на официальном сайте организации. Увеличить
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В воскресенье «Арсенал» в матче чемпионата Англии победил дома «Бернли» со счетом 2:1. На 93-й минуте, в моменте, когда судья назначил пенальти в ворота лондонцев, Венгер был удален со скамейки.

FA обвинила Венгера в оскорблении и физическом контакте с четвертым арбитром. Тренер «Арсенала» до вечера 26 января должен ответить на обвинения.

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