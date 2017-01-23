FA обвинила Арсена Венгера в недостойном поведении
МОСКВА, 23 янв —
Р-Спорт. Футбольная ассоциация Англии (FA) обвинила главного тренера «Арсенала» Арсена Венгера в недостойном поведении по отношению к арбитру по итогам матча с «Бернли», сообщается на официальном сайте организации.
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В воскресенье «Арсенал» в матче чемпионата Англии победил дома «Бернли» со счетом 2:1. На 93-й минуте, в моменте, когда судья назначил пенальти в ворота лондонцев, Венгер был удален со скамейки.
FA обвинила Венгера в оскорблении и физическом контакте с четвертым арбитром. Тренер «Арсенала» до вечера 26 января должен ответить на обвинения.
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