FA обвинила Арсена Венгера в недостойном поведении

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В воскресенье «Арсенал» в матче чемпионата Англии победил дома «Бернли» со счетом 2:1. На 93-й минуте, в моменте, когда судья назначил пенальти в ворота лондонцев, Венгер был удален со скамейки.

FA обвинила Венгера в оскорблении и физическом контакте с четвертым арбитром. Тренер «Арсенала» до вечера 26 января должен ответить на обвинения.