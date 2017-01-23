FA завела дело на Джилободжи, ему грозит дисквалификация на 4 игры
МОСКВА, 23 янв —
Р-Спорт. Футбольная ассоциация Англии (FA) открыла дело в отношении защитника «Сандерленда» Папи Джилободжи за неспортивное поведение в матче 22-го тура чемпионата страны с «Вест Бромвич Альбион», сообщается на официальном сайте FA.
Встреча «Вест Бромвич» — «Сандерленд» прошла в субботу 21 января и завершилась со счетом 2:0 в пользу «дроздов». Джилободжи обвиняется в «насильственном действии» в отношении игрока «Вест Бромвича» Даррена Флетчера. Стычка между футболистами произошла на 86-й минуте встречи и осталась без внимания официальных лиц матча, но видеозапись игры зафиксировала, согласно релизу FA, нарушение и неспортивное поведение со стороны защитника «Сандерленда».
У Джилободжи есть время до 18:00 вторника по местному времени, чтобы ответить на обвинения. Эпизод с нарушением сенегальского игрока будет рассмотрен комиссией из трех экспертов, каждый из которых независимо от других просмотрит запись и вынесет свой вердикт. В случае если эксперты единогласно решат, что нарушение имело место, комиссии придется вынести обвинительный приговор.
По информации английских СМИ, Джилободжи грозит за его проступок дисквалификация сроком на четыре матча
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