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23 января 2017, 18:05 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Дортмундская «Боруссия» продлила контракт с Пулишичем до 2020 года

МОСКВА, 23 янв — Р-Спорт. Дортмундский футбольный клуб «Боруссия» продлил соглашение с американским полузащитником Кристианом Пулишичем, сообщается на официальном сайте команды.

Новый контракт с 18-летним игроком рассчитан до конца июня 2020 года. Прежнее соглашение действовало до конца июня 2019 года.

«Мы очень рады иметь долгосрочное соглашение с еще одним очень одаренным игроком, помимо Юлиана Вайгля. Кристиан уже сейчас играет важную роль в команде и может, как и Вайгль, расти, чтобы стать краеугольным камнем в игре “Боруссии” в будущем», — сказал спортивный директор дортмундцев Михаэль Цорк.

Пулишич играл в системе «Боруссии» с февраля 2015 года, а за основную команду дебютировал через год, в январе 2016-го. Всего в составе дортмундцев провел 31 игру и забил 4 мяча. Главный тренер «Боруссии» Томас Тухель использует Пулишича преимущественно на позиции правого вингера.

«Я должен многому научиться. Здесь, в Дортмунде, для меня созданы самые лучшие условия. У меня есть возможность выходить на поле перед 80 тысячами фанатами, лучшими в мире», — заявил Пулишич.

Благодаря своей игре за «Боруссию» Пулишич в марте 2016 года дебютировал за сборную США. На данный момент он сыграл 11 матчей и забил 3 гола в футболке национальной команды.

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