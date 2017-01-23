«Интер»: 6 побед подряд и «Милан» уже позади

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ДОННАРУММА ЕДВА НЕ ЗАБИЛ.

Диего Марадона — великий мотиватор. Такой вывод можно было сделать после первых минут матча на «Сан-Сиро». Легендарный аргентинец стал на днял послом «Наполи» в мире и накануне поединка с «Миланом» навестил клуб, в котором прошли лучшие годы его карьеры. Встреча явно пошла игрокам на пользу, потому как они буквально смяли хозяев, едва прозвучал стартовый свисток. Впрочем, «Милан», как и в недавнем матче с «Торино», сумел оправиться от такого удара, и во втором тайме картина была противопложной. В концовке шанс сравнять счет упустил… голкипер красно-черных Доннарумма, но его удар головой после подачи штрафного отразил Рейна.

РЕВОЛЮЦИЯ ОТ АЛЛЕГРИ.

После неудачи во Флоренции «Ювентусу» предрекали тяжелуб жизнь в матче с крепкими римлянами, однако туринцы уже в самом дебюте заставили критиков притихнуть. При этом 300-й матч главного тренера «Юве» Массимилиано Аллегри ознаменовался новой модели игры его команды: «Старая синьора» действовала по схеме 4−2−3−1, а в стартовом составе впервые оказались вместе Куадрадо, Пьянич, Дибала, Манджукич и Игуаин.

«ИНТЕР», ТЫ ЛИ ЭТО?

«Интер» одержал шестую победу подряд в чемпионате и восьмую — во всех турнирах. При этом черно-синие добились успеха на Сицилии впервые с 2010 года. Не помешало им даже удаление экс-рубиновца и зенитовца Ансальди, позволившего себе жесткий подкат на мокром газоне. После удручающего старта сезона при Франке де Буре даже сложно поверить, что в распоряжении Стефано Пиоли те же игроки. Кстати, если считать началом чемпионата тот день, когда голландца уволили, то «Интер» идет на первом месте! А вот «Палермо», который всегда славился яркой игрой дома, не одержал пока в этом сезоне ни одной победы на своем поле.

«РОМА» НАУЧИЛАСЬ ПОБЕЖДАТЬ БЕЗ ПАНИКИ.

Команда Лучано Спаллетти одержала третью подряд победу со счетом 1:0. По словам экс-тренера «Зенита», ему нравится, что команда научилась действовать рационально. Примечательно, что «Рома» победила в родных стенах в 13-й раз подряд (речь о матчах серии А), и обновила клубный рекорд, державшийся с 1930 года.

«А ВАС Я ОСТАТЬСЯ НЕ ПОПРОШУ».

Гол грузинского защитника «Эмполи» в ворота «Удинезе», по сути, оформил тройку команд, вылет которых в серию B теперь практически неминуем: отрыв «Кротоне», «Палермо» и «Пескары» от спасительного 17-го места превышает теперь 10 очков.

МАКСИ ЛОПЕС И ЕГО ХОЛОДИЛЬНИК.

Главный тренер «Торо» Синиша Михайлович раскритиковал нападающего «Москвы» Макси Лопеса за то, что тот на протяжении нескольких месяцев не может сбросить лишний вес. Еще перед стартом сезона сербский специались заявлял, что аргентинец «таскает с собой стиральную машину». Перед матчем в Болонье Михайлович сказал: «Бытовая техника все еще при нем». По всей видимости, дни форварда в Турине сочтены.

«Кьево» — «Фиорентина» — 0:3 (0:1). Голы: Тельо, 18 (0:1). Бабакар, 52 — с пенальти (0:2). Кьеза, 90+4 (0:3).

«Милан» — «Наполи» — 1:2 (1:2). Голы: Инсинье, 6 (0:1). Кальехон, 9 (0:2). Куцка, 37 (1:2).

«Ювентус» — «Лацио» — 2:0 (2:0). Голы: Дибала, 5 (1:0). Игуаин, 16 (2:0).

«Дженоа» — «Кротоне» — 2:2 (1:0). Голы: Симеоне, 43 (1:0). Чеккерини, 54 (1:1). Окампос, 66 — с пенальти (2:1). Феррари, 74 (2:2).

«Эмполи» — «Удинезе» — 1:0 (0:0). Гол: Мчедлидзе, 82 (1:0).

«Болонья» — «Торино» — 2:0 (1:0). Голы: Джемаили, 43 (1:0). Джемаили, 83 (2:0).

«Пескара» — «Сассуоло» — 1:3 (0:1). Голы: Матри, 1 (0:1). Баэбек, 56 (1:1). Пеллегрини, 65 (1:2). Матри, 73 (1:3).

«Палермо» — «Интер» — 0:1 (0:0). Гол: Жоау Мариу, 65 (0:1).

«Аталанта» — «Сампдория» — 1:0 (0:0). Гол: Гомес, 55 — с пенальти (1:0).

«Рома» — «Кальяри» — 1:0 (0:0). Гол: Джеко, 55 (1:0).