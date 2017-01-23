Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28522263/
23 января 2017, 15:53 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

FA обвинила защитника «Сандерленда» Джилободжи в грубой игре

Футбольная ассоциация Англии (FA) обвинила защитника «Сандерленда» Папи Джилбоджи в грубой игре во время выездной встречи 23-го тура Премьер-лиги с «Вест Бромвичем» (0:2).

В концовке игры сенегалец руками ударил в лицо полузащитника «дроздов» Даррена Флетчера, но момент остался без внимания со стороны главного судьи Крэйга Поусона.

Изучив видеоматериалы, футбольная ассоциация Англии предъявила Папи обвинения, и теперь у 28-летнего игрока до 24 января есть время, чтобы дать ответ на обвинение, сообщает пресс-служба FA. Вероятно, что Джилбоджи грозит дисквалификация на три матча.

Сандерленд
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
17 января

"Манчестер Сити" готов приобрести Месси. Сумма поражает!

Хет-трик Малкина - магия хоккея! Смотрите видео

Разведка США: Путин отомстил за допинговый скандал в России