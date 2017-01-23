Гейсар Алекперзаде: В этом году хотелось бы попасть в тройку лучших команд чемпионата

Корреспондент республиканского интернет-портала Sports.kz решил расспросить Гейсара Алекперзаде о его новой команде, её предсезонной подготовке и выяснить, за что игроку хотелось бы побороться в предстоящем сезоне.



— Гейсар, насколько мне известно, ваша команда уже завершила свои первые предсезонные УТС. Расскажите о том, как и где они проходили, над чем вы на них работали.

— Первые сборы мы провели у себя на базе — в Атакенте. Продолжительность УТС составила 12 дней. Всё прошло нормально. Каждый день у нас было по две тренировки. Мы готовились, работали под началом нового главного тренера Куаныша Биляновича Каракулова. Основное внимание на сборах уделялось улучшению физических и игровых кондиций футболистов, просмотру новых игроков.



— Как Вам сейчас работается под руководством нового главного тренера «Махтаарала»? Многое ли изменилось в тренировочном процессе после того, как он возглавил команду?

— Работать под руководством Куаныша Каракулова интересно. Наш тренировочный процесс, действительно, изменился, появились новые упражнения. По первым сборам было видно, что мы сейчас уже больше работаем через мяч.



— Какие контрольные матчи ваша команда успела сыграть на прошедших УТС? Как эти встречи для вас складывались?

— Мы выезжали в Ташкент, где провели одну товарищескую игру — с узбекским клубом «Обод». Победу в этом матче одержали наши соперники — 3:2. У нашей команды один мяч забил Константин Задорожный, второй — я.



— Если не секрет, в матче с «Ободом» Вы действовали на привычной для Вас позиции форварда?

— Нет, я занял место центрального полузащитника, действовал глубже. А в нападении играл Едиге Оралбай, который в прошлом году выступал за «Байтерек».



— Давайте ненадолго вернёмся к предыдущему сезону и вспомним, каким он получился лично для Вас.

— В предыдущем сезоне я сначала выступал за темиртауский «Шахтёр-Булат». В начале 2016 года эту команду принял Рафаэль Хамидуллов. Работать с Рафаэлем Ревкатовичем было интересно. В темиртауском клубе было очень много молодых игроков из дубля карагандинского «Шахтёра», там строилась новая команда. Прошлый сезон «Шахтёр-Булат» начал без сборов. Поначалу нам было тяжеловато, но мы старались, набирали очки — были и победы, и поражения, однако проигрышей с крупным счётом у нас было очень мало… Ну, а уже потом я перешёл в «Махтаарал» — в более квалифицированную команду в плане того, что исполнители в ней были уже повыше уровнем. «Махтаарал» на втором этапе чемпионата участвовал уже в турнире не за 7−10-е, а за 1−6-е места. В этом отношении выступать за клуб с юга страны было, конечно, интереснее.



— Как бы Вы оценили уровень прошлогоднего турнира второго по силе дивизиона чемпионата Казахстана?

— Уровень этого дивизиона с каждым годом становится выше. В клубы Первой лиги едут футболисты хорошего уровня — взять, к примеру, тех же Дениса Колодина, Андрея Карповича… В прошлогоднем первенстве сильные команды были у «Алтая» и «Кайсара», хорошие исполнители играли за «Кызыл-Жар СК», интересные коллективы имели «Каспий» и «Экибастуз». Да и у нас в прошлом году был приличный подбор игроков, просто нам, возможно, где-то немного не хватило везения. В целом же, уровень команд Первой лиги в последнее время подравнялся.



— Давайте вернёмся к «Махтааралу». За этот клуб Вы выступаете с середины прошлого сезона. Как Вы сегодня чувствуете себя в «Махтаарале»? Что Вы можете сказать об атмосфере, царящей в команде, о её болельщиках?

— Болельщики у команды очень хорошие. Город у нас небольшой, однако, то количество болельщиков, которое приходило на наши матчи, всегда горячо поддерживало нас, — мы это чувствовали. Руководство клуба также хорошо меня приняло, видно, что оно работает на благо команды, создаёт футболистам все условия для нормальной работы, помогает им, поддерживает их. Всё это, на самом деле, приятно удивило.



— Сильно ли изменится состав «Махтаарала» в текущее межсезонье?

— Этого я Вам пока сказать не могу. В целом, у нас сейчас подбирается неплохая команда. В ней остались хорошие опытные игроки — те же Виталий Кувшинов, Кенесбай Шубаев, Константин Задорожный, Аблайхан Махамбетов. Есть также и очень хорошая, перспективная молодёжь. В дальнейшем тренеры будут просматривать и других игроков, способных нас усилить. Я думаю, что наше руководство сделает всё для того, чтобы команда была не слабее, чем в прошлом сезоне.



— Каковы дальнейшие планы вашей команды — уже известно, где и когда пройдут вторые УТС?

— Они пройдут там же, в Атакенте, с 24 января по 12 февраля. Для проведения товарищеских матчей мы, скорее всего, будем выезжать в Ташкент и в Шымкент, куда будет приезжать много других команд. На юге сейчас тепло, погода благоволит — тренироваться можно.



— За что Вам хотелось бы побороться вместе со своей командой в этом году?

— В этом году хотелось бы попасть в тройку лучших команд чемпионата. Надо ставить перед собой высокие задачи для того, чтобы было интересно играть. Выигрыш медалей — это всегда престижно. Я уже не раз получал медали, однако всегда хочется чего-то большего. Было бы приятно вновь завоевать со своей командой награды чемпионата.