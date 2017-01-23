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23 января 2017, 15:44 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

СМИ: Футболист «Реала» Лука Модрич из-за травмы пропустит около десяти дней

МОСКВА, 23 янв — Р-Спорт. Хорватский полузащитник мадридского футбольного клуба «Реал» Лука Модрич пропустит около десяти дней из-за растяжения мышцы бедра, сообщает Marca.

В понедельник утром Модрич и его партнер по команде бразильский защитник Марсело прошли медицинское обследование. Марсело в субботу был заменен на 25-й минуте матча 19-го тура чемпионата Испании с «Малагой», Модрич — на 78-й.

Травма Марсело оказалась серьезнее, чем у хорватского хавбека — повреждение мышц задней поверхности бедра. Ожидается, что защитник пропустит около месяца.

В текущем сезоне Модрич провел 20 игр в составе «Реала» и забил один мяч. Марсело в 25 матчах стал автором 2 голов.

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