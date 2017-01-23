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23 января 2017, 15:39 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Воронин: Немного шокирован тем, какое внимание вызвала новость о моём назначении

Бывший форвард сборной Украины Андрей Воронин, также выступавший за московское «Динамо», признался, что его удивил резонанс, вызванный известием о том, что он стал главным тренером немецкого клуба «Бюдерих».

Клуб имеет любительский статус и выступает в региональной лиге федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия.

«Я чуть-чуть шокирован тем, какое внимание вызвала эта новость. Телефон не умолкает: звонили из всех уголков Германии, из Москвы, Питера, теперь вот с Украины. Такое впечатление, что я сделал нечто сверхъестественное — например, вернулся в футбол и подписал новый контракт по меньшей мере с «Ливерпулем».

В прессе справедливо указано, что мой сын играет в команде этого клуба, базирующегося неподалёку от нашего дома. Я уже говорил, что часто помогал тренеру детского состава заниматься с юными игроками, а относительно недавно, когда ко мне приезжал погостить мой друг ещё со времён выступлений за московское «Динамо» Денис Колодин, мы делали это вдвоём.

И вот в конце прошлого года ко мне подошли руководители «Бюдериха» и сказали: так и так, ушёл тренер первой команды Дирк Хаусвальд, есть ли желание его заменить? Если честно, я не знал, что ответить, потому что совершенно не был готов к разговору. «Давайте, — говорю, — сядем, поговорим, попытаемся понять, где команда играет, как её нужно тренировать…».

Пару раз встретились, но я действительно не был уверен в том, насколько мне всё это нужно. Закончить курсы и получить тренерский диплом — это одно. Реально работать с клубом — совсем другое. Может, кто-то смеётся над уровнем команды, но нужно ведь где-то и с кем-то начинать. Одни делают это с юниорами, другие — в дублях, третьи — в любителях, кто-то сразу становится главным наставником больших командах. У каждого свой путь, но каким бы он ни вышел, всё это опыт и возможность почувствовать, справлюсь ли с этим, понравится ли, моё это, в конце концов, или не моё", — цитирует Воронина «Спорт-экспресс в Украине».
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