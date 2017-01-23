Воронин: Немного шокирован тем, какое внимание вызвала новость о моём назначении

Клуб имеет любительский статус и выступает в региональной лиге федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия.



«Я чуть-чуть шокирован тем, какое внимание вызвала эта новость. Телефон не умолкает: звонили из всех уголков Германии, из Москвы, Питера, теперь вот с Украины. Такое впечатление, что я сделал нечто сверхъестественное — например, вернулся в футбол и подписал новый контракт по меньшей мере с «Ливерпулем».



В прессе справедливо указано, что мой сын играет в команде этого клуба, базирующегося неподалёку от нашего дома. Я уже говорил, что часто помогал тренеру детского состава заниматься с юными игроками, а относительно недавно, когда ко мне приезжал погостить мой друг ещё со времён выступлений за московское «Динамо» Денис Колодин, мы делали это вдвоём.

И вот в конце прошлого года ко мне подошли руководители «Бюдериха» и сказали: так и так, ушёл тренер первой команды Дирк Хаусвальд, есть ли желание его заменить? Если честно, я не знал, что ответить, потому что совершенно не был готов к разговору. «Давайте, — говорю, — сядем, поговорим, попытаемся понять, где команда играет, как её нужно тренировать…».



Пару раз встретились, но я действительно не был уверен в том, насколько мне всё это нужно. Закончить курсы и получить тренерский диплом — это одно. Реально работать с клубом — совсем другое. Может, кто-то смеётся над уровнем команды, но нужно ведь где-то и с кем-то начинать. Одни делают это с юниорами, другие — в дублях, третьи — в любителях, кто-то сразу становится главным наставником больших командах. У каждого свой путь, но каким бы он ни вышел, всё это опыт и возможность почувствовать, справлюсь ли с этим, понравится ли, моё это, в конце концов, или не моё", — цитирует Воронина «Спорт-экспресс в Украине».