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23 января 2017, 15:38 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Бекхэм посетил тренировку ПСЖ, вернувшись в клуб впервые с 2013 года

Бывший полузащитник сборной Англии и «ПСЖ» Дэвид Бекхэм посетил тренировку французской команды.

Сделал это англичанин впервые с 2013 года, когда покинул парижан и завершил игровую карьеру. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Дэвид Бекхэм провёл несколько минут с бывшими товарищами по команде Тьяго Силвой, Марко Верратти, Максвеллом и другими игроками, после чего посетил тренировку и ознакомился с учебным центром «ПСЖ», который за четыре года претерпел изменения.

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