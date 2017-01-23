Бекхэм посетил тренировку ПСЖ, вернувшись в клуб впервые с 2013 года
Бывший полузащитник сборной Англии и «ПСЖ» Дэвид Бекхэм посетил тренировку французской команды.
Сделал это англичанин впервые с 2013 года, когда покинул парижан и завершил игровую карьеру. Об этом сообщает
Дэвид Бекхэм провёл несколько минут с бывшими товарищами по команде Тьяго Силвой, Марко Верратти, Максвеллом и другими игроками, после чего посетил тренировку и ознакомился с учебным центром «ПСЖ», который за четыре года претерпел изменения.
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