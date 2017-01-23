Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28522009/
23 января 2017, 15:36 | Футбол: Зарубежный | «Прессбол»

Алексей Тараканов, Игорь Зюлев и Артур Лесько — на просмотре в «Ислочи»

В «Ислочь» на просмотр прибыли три футболиста.

В <span class=error>Ислочь</span> на просмотр прибыли три футболиста. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Это полузащитник Алексей Тараканов (1996), игрок молодежной сборной, в прошлом сезоне выступавший за «Сморгонь» (Д1); опытный полузащитник из новополоцкого «Нафтана» Игорь Зюлев (1984) и вратарь «Слуцка» Артур Лесько (1984), сообщает официальный сайт «волков».

Ислочь
Новости Матчи Состав
Все спортивные новости Беларуси
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
31 декабря

Анатолий Капский: я не злой, но иногда нужно включать плохого

Павел Савицкий: не хочу наступать Капскому на горло

THE. В Борисове нет глоров БАТЭ