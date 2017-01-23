Алексей Тараканов, Игорь Зюлев и Артур Лесько — на просмотре в «Ислочи»
В «Ислочь» на просмотр прибыли три футболиста.
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Это полузащитник Алексей Тараканов (1996), игрок молодежной сборной, в прошлом сезоне выступавший за «Сморгонь» (Д1); опытный полузащитник из новополоцкого «Нафтана» Игорь Зюлев (1984) и вратарь «Слуцка» Артур Лесько (1984), сообщает официальный сайт «волков».
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