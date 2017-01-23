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23 января 2017, 15:22 | Футбол: Зарубежный | «Прессбол»

Михаил Маковский покинул тренерский штаб «Ислочи»

23 января «Ислочь» вышла из отпуска и начала предсезонную подготовку. За два месяца межсезонья состав «волков» сократился: команду покинули Боян Михайлович, Никита Рочев, Иван Денисевич, Дмитрий Комаровский и Константин Руденок.

23 января <span class=error>Ислочь</span> вышла из отпуска и начала предсезонную подготовку. За два месяца межсезонья состав волков сократился: команду покинули <span class=error>Боян</span> Михайлович Никита <span class=error>Рочев</span> Иван <span class=error>Денисевич</span> Дмитрий <span class=error>Комаровский</span> и Константин <span class=error>Руденок</span>. Увеличить
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Валерий Цыганенко, Дмитрий Макар и Андрей Мисюк завершили игровые карьеры, и перешли на тренерскую работу в структуре клуба. Первые двое будут работать с юношескими командами 1998/99 и 2001 годов рождения соответственно, а Мисюк в главной команде будет одним из ассистентов Виталия Жуковского. Тренер вратарей Андрей Ашихмин перешел на аналогичную должность в минское «Динамо». Также команду покинул помощник тренера Михаил Маковский, сообщает официальный сайт «Ислочи».

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