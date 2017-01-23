Михаил Маковский покинул тренерский штаб «Ислочи»

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Валерий Цыганенко, Дмитрий Макар и Андрей Мисюк завершили игровые карьеры, и перешли на тренерскую работу в структуре клуба. Первые двое будут работать с юношескими командами 1998/99 и 2001 годов рождения соответственно, а Мисюк в главной команде будет одним из ассистентов Виталия Жуковского. Тренер вратарей Андрей Ашихмин перешел на аналогичную должность в минское «Динамо». Также команду покинул помощник тренера Михаил Маковский, сообщает официальный сайт «Ислочи».