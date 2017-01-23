Не день голкипера. «Бавария», Дортмунд и Лейпциг завершили первый круг победами

«СЭ» представляет пять главных событий 17-го тура немецкой бундеслиги.

ГЕРОЙ ТУРА: КЛАСС БЬЕТ ПОРЯДОК.

«Никогда не говори никогда, “Фрайбург” полон магии!» — таким баннером встретил окончание зимнего перерыва и приехавшую в гости «Баварию» стадион «Шварцвальд» на юге Германии. Магической стала в тот вечер даже погода — удивительные для этих мест -7, приведшие в ужас всех немцев, наблюдавших на свежем воздухе за сонной «Баварией», которая умудрилась пропустить уже на четвертой минуте встречи. Отличился Яник Хаберер, и на то, чтобы восстановить паритет, у мюнхенцев ушло добрых полчаса — лишь за 10 минут до перерыва счет сравнял Левандовски.

Впрочем, во втором тайме легче гостям не стало — «Фрайбург» мужественно бился до самого конца, пробежав почти на больше «Баварии». И все же класс и упорство гостей взяли свое, как почти всегда и бывает в тех случаях, когда рекордмайстеру не хватает хорошей формы. Уже в добавленное время Левандовски принял на грудь мяч после навеса Рибери и, ударив из борьбы, аккуратно закатил его в дальний угол.

«Огорчает, что мы пропустили такой глупый поздний гол, ведь мы так хорошо играли», сокрушался после встречи автор первого мяча Хаберер, однако тренер брайсгау Кристиан Штрайх его не поддержал. В своем стиле он изумленно спросил прессу: «Как я могу быть недоволен? Мы блестяще сыграли и проиграли лишь потому, что у нас нет таких игроков, как Левандовски». Что ж, его правда — второй гол стал для Роберта уже 135-м в бундеслиге, и сделал поляка наряду с Джоване Элбером вторым лучшим иностранным бомбардиром в чемпионате Германии. На первом месте с 190 мячами идет пока еще недосягаемый Клаудио Писарро.

СОБЫТИЕ ТУРА: ПОСТАВИТЬ ТОЧКУ.

Порадовал своих фанатов и «Байер», уверенно положивший на лопатки «Герту». И это несмотря на то, что первую замену Роджер Шмидту пришлось делать уже на восьмой минуте — Драгович, удостоенный редкой для себя чести выйти на поле в старте, на радостях тут же получил травму.

Могло показаться, что столь неудачным началом «Байер» слегка выбит из колеи. Леверкузенцы плохо держали мяч, в конце концов просто отдав его «Герте», и непривычно неагрессивно шли в прессинг. Однако, как оказалось, говоря на предматчевой пресс-конференции о необходимости проявить терпение, Роджер Шмидт не лукавил. Вскоре «Байер» открыл счет — после стандарта отличился Омер Топрак, — а затем заставил всю «Бай-Арену» затаить дыхание, заработав пенальти. Ливеркузенская команда и одиннадцатиметровые в этом сезоне — уже притча во языцех, даже в одном из контрольных матчей во время зимнего перерыва «Байер» успел промазать с точки. Правда в той же встрече, в рамках турнира «Флорида Кап», выиграл серию послематчевых пенальти — нелогичности и непоследовательности «аспириновой» команде, конечно, не занимать. Видимо, последнее событие все же психологически успокоило Леверкузен, и в этот раз Чалханоглу с точки не промахнулся. Что ж, проклятие, пожалуй, можно считать официально снятым.

Впрочем, «Байер» не был бы «Байером», если бы еще до перерыва не пропустил после стандарта, и если бы во втором тайме все же не скатился в свой типичный бесшабашный футбол. Пару опасных моментов создала благодаря этому «Герта», но увы для берлинцев, подкачала реализация. Ну, а под занавес встречи Чалханоглу оформил свой первый дубль за «аспириновых» в бундеслиге, красивым ударом уложив мяч под перекладину.

СПАСИТЕЛЬ ТУРА: ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ.

Почти все фавориты в этом туре одержали победы — кто уверенные, кто минимальные. Легко расправился с «Аугсбургом» «Хоффенхайм», драму со счастливым концом в Гельзенкирхене разыграл австриец Бургшталлер, забивший на последней минуте своего дебютного матча за «Шальке». Также в концовке вырвал победу у «Гамбурга» и «Вольфсбург», а точнее — Марио Гомес, забивший, наконец, свой первый гол в домашних стенах. Довольно тяжело пока складывается для форварда возвращение в Германию — после 28 голов в прошлом сезоне за первый круг нынешнего пока забито лишь шесть. Но впрочем, весь «Вольфсбург» нынче не хватает с неба звезд. Как, собственно, и «Гамбург», который в этом матче смог похвастать лишь удалением Экдаля (к слову, уже пятым для команды за 11 последних матчей) и юбилейным 600-м поражением в бундеслиге. Однако если «динозавры» наверняка будут продолжать борьбу за выживание до конца сезона, то впереди у волчьей стаи, быть может, перспективы повеселее. В конце концов, эта победа стала для них уже третьей подряд в этом чемпионате и позволила взобраться аж на 12-е место турнирной таблицы.

УСПЕХ ТУРА: ЛУЧШИЙ ЗАЩИТНИК — НАПАДАЮЩИЙ.

Отсутствие Обамеянга, отправившегося на африканские поля под габонскими знаменами, не помешало «Боруссии» одолеть «Вердер». Спустя всего пять минут со стартового свистка работу отсутствующего форварда уверенно сделал вышедший в старте Андре Шюррле, забив свой первый гол за «Боруссию» в бундеслиге. Увы, для «шмелей» следующие несколько моментов они привычно запороли, и добились лишь удаления Ярослава Дробны в его 200-м матче чемпионата — за брутальный фол на Марко Ройсе. Справедливости ради, Ройс выходил один на один с голкипером из офсайда, но нарушение правил сей факт не отменяет.

В итоге на весь второй тайм «Вердер» остался в меньшинстве, однако численное преимущество дортмундцам мало что дало — вместо того, чтобы развить успех, они на исходе часа пропустили от Фина Бартельса. Интересно, кстати, что отыгрываться, будучи в меньшинстве, «музыкантам» последний раз удавалось аж четыре года назад, но как и тогда (в матче с «Баварией») дивидендов проявление характера не принесло. Не слишком хорошо сыграла в этой встрече «Боруссия», но вовремя вспомнил о своих бомбардирских талантах Лукас Пищек. На семидесятых минутах он в касание переправил мяч через голкипера, забив уже четвертый гол в чемпионате и повторив таким образом свой личный рекорд сезона 2011−12. Однако если пять лет назад четыре мяча в общей статистике смотрелись блекло, то сейчас защитник может быть собой доволен. Невероятно, но факт — в нынешнем сезоне бундеслиги он забил уже больше, чем Шюррле, Гетце и Томас Мюллер вместе взятые.

КУРЬЕЗ ТУРА: И ЦЕЛОЙ ШТРАФНОЙ МАЛО.

А вот что произошло в Лейпциге с Лукашем Градецки, наверное, не сможет объяснить даже он сам. Ярослав Дробны-то в Бремене совершил вполне обычный фол, так что голкипер «Айнтрахта» по степени смехотворности удаления своего коллегу обставил вчистую. Выбежав навстречу Бернардо и даже будучи первым на мяче, он умудрился поскользнуться и упасть. И по привычке сгреб мяч с поля руками, как-то упустив из виду тот факт, что уже находится не в штрафной. Чистая красная карточка, но насколько же удивительная.

Случился сей инцидент уже на 131-й секунде встречи, ни один вратарь в немецком чемпионате не удалялся с поля быстрее. «РБ» в итоге довольно легко одержал победу, отыграв все, что пропустил в предыдущем туре в Мюнхене. Хорошо воспользовались стандартами Комппер с Вернером, а до кучи отличился и Вальехо, забивший 54-й автогол «Айнтрахта» в бундеслиге. Столько же их на счету у «Вердера», чаще в свои ворота в Германии не забивал никто.

Могла игра закончиться и счетом 4:0, но гол Зельке в самой концовке засчитан не был, потому что в процессе атаки на ворота «орлов», арбитр Айтекин внезапно решил дать финальный свисток. И все же, даже без четвертого гола, Лейпциг одержал свою самую крупную победу в бундеслиге и продолжает преследование «Баварии». Номинальное, конечно, но чемпионат Германии нынче рад и такому.

«Фрайбург» — «Бавария» — 1:2 (1:1). Голы: Хаберер, 4 (1:0). Левандовски, 35 (1:1). Левандовски, 90+1 (1:2).

«Аугсбург» — «Хоффенхайм» — 0:2 (0:0). Голы: Вагнер, 47 (0:1). Крамарич, 64 (0:2).

«Вольфсбург» — «Гамбург» — 1:0 (0:0). Гол: Гомес, 83.

«Шальке» — «Ингольштадт» — 1:0 (0:0). Гол: Бургшталлер, 90+2 .

«Дармштадт» — «Боруссия» М — 0:0.

«Вердер» — «Боруссия» Д — 1:2 (0:1). Голы: Шюррле, 5 (0:1). Бартельс, 59 (1:1). Пищек, 71 (1:2).

«РБ Лейпциг» — «Айнтрахт» Ф — 3:0 (2:0). Голы: Комппер, 6 (1:0). Вернер, 45+4 (2:0). Вальехо, 67 — в свои ворота (3:0).

«Байер» — «Герта» — 3:1 (2:1). Голы: Емер Топрак, 12 (1:0). Хакан Чалханоглу, 36 — с пенальти (2:0). Штокер, 44 (2:1). Хакан Чалханоглу, 88 (3:1).

«Майнц» — «Кельн» — 0:0.