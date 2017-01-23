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23 января 2017, 14:54 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

Гогуа присоединился к «Актобе»

Защитник из Кот-д’Ивуара Седрик Гогуа присоединился к «Актобе» на УТС в Турции.

Защитник из Кот-д'Ивуара <span class=error>Седрик</span> <span class=error>Гогуа</span> присоединился к <span class=error>Актобе</span> на <span class=error>УТС</span> в Турции. Увеличить
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Досье: Абусси Седрик Гогуа Куаме

Прозвище: Доминатор
Дата рождения: 10 июля 1994
Место рождения: Абиджан, Кот-д’Ивуар
Рост: 190 см
Вес: 84 кг
Амплуа: защитник, опорный полузащитник.

Карьера:

Занимался футболом в клубе «Сабе Спорт» (Буна), в 2010 году попал в один из сильнейших ивуарийских клубов «Африка Спорт». Спустя год Седрик помог клубу выиграть чемпионат Кот-д’Ивуара.

В апреле 2014 года после просмотра подписал контракт с клубом СИК, получил 27-й номер. Поначалу Гогуа играл за дубль СИКа «Керхо 07» в Какконене. 17 мая дебютировал в Вейккауслиге в матче с «Мариехамном». Ивуариец быстро закрепился в основном составе и по окончании сезона был признан лучшим защитником лиги. В следующем сезоне Седрик помог клубу впервые в своей истории стать чемпионом Финляндии.

16 января 2016 года Седрик подписал контракт с белградским «Партизаном». «Чёрно-белые» заплатили за ивуарийца 300 тысяч евро. Дебютировал за «Партизан» 27 февраля в «вечном дерби» с «Црвеной Звездой», забил гол.

Привлекался к играм за юношескую (до 17 лет) и молодёжную (до 20 лет) сборные Кот-д’Ивуара.

Трансферная стоимость: 500.000 евро.

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