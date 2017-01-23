Гогуа присоединился к «Актобе»

Досье: Абусси Седрик Гогуа Куаме



Прозвище: Доминатор

Дата рождения: 10 июля 1994

Место рождения: Абиджан, Кот-д’Ивуар

Рост: 190 см

Вес: 84 кг

Амплуа: защитник, опорный полузащитник.



Карьера:

Занимался футболом в клубе «Сабе Спорт» (Буна), в 2010 году попал в один из сильнейших ивуарийских клубов «Африка Спорт». Спустя год Седрик помог клубу выиграть чемпионат Кот-д’Ивуара.



В апреле 2014 года после просмотра подписал контракт с клубом СИК, получил 27-й номер. Поначалу Гогуа играл за дубль СИКа «Керхо 07» в Какконене. 17 мая дебютировал в Вейккауслиге в матче с «Мариехамном». Ивуариец быстро закрепился в основном составе и по окончании сезона был признан лучшим защитником лиги. В следующем сезоне Седрик помог клубу впервые в своей истории стать чемпионом Финляндии.



16 января 2016 года Седрик подписал контракт с белградским «Партизаном». «Чёрно-белые» заплатили за ивуарийца 300 тысяч евро. Дебютировал за «Партизан» 27 февраля в «вечном дерби» с «Црвеной Звездой», забил гол.



Привлекался к играм за юношескую (до 17 лет) и молодёжную (до 20 лет) сборные Кот-д’Ивуара.



Трансферная стоимость: 500.000 евро.