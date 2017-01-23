Вице-чемпион Беларуси объявил о переходе форварда сборной Казахстана Хижниченко

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Ранее в его карьере были «Астана», «Атырау», «Шахтер» (Караганда), польскую «Корону». Предыдущей командой Хижниченко был «Тобол» из Костаная (Казахстан,).

В Казахстане нападающий дважды становился чемпионом страны (2011, 2012), а также выигрывал Кубок (2013) и Суперкубок (2013). Сергей Хижниченко является действующим игроком сборной Казахстана и имеет на своем счету 42 матча и 8 забитых голов.