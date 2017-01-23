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23 января 2017, 14:51 | Футбол: Зарубежный | Vesti.kz

Вице-чемпион Беларуси объявил о переходе форварда сборной Казахстана Хижниченко

Белорусский клуб «Шахтер», представляющий город Солигорск, объявил о трансфере казахстанского нападающего Сергея Хижниченко.

Белорусский клуб Шахтер представляющий город Солигорск объявил о трансфере казахстанского нападающего Сергея <span class=error>Хижниченко</span>. Увеличить
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Ранее в его карьере были «Астана», «Атырау», «Шахтер» (Караганда), польскую «Корону». Предыдущей командой Хижниченко был «Тобол» из Костаная (Казахстан,).

В Казахстане нападающий дважды становился чемпионом страны (2011, 2012), а также выигрывал Кубок (2013) и Суперкубок (2013). Сергей Хижниченко является действующим игроком сборной Казахстана и имеет на своем счету 42 матча и 8 забитых голов.

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