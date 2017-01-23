Экс-голкипер «Крыльев Советов» Мболи перешёл в «Ренн»
Алжирский голкипер Раис Мболи, известный в России по выступлению за «Крылья Советов», продолжит карьеру во Франции.
30-летний футболист покинул «Антальяспор» и перешёл в «Ренн». Информацию подтвердили в
Раис Мболи подписал контракт на полгода. Финансовые детали сделки не разглашаются. Отметим, что в «Ренн» Мболи прибыл с травмой колена.
В нынешнем сезоне голкипер сборной Алжира участия в официальных матчах не принимал.
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