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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28521061/
23 января 2017, 14:48 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Экс-голкипер «Крыльев Советов» Мболи перешёл в «Ренн»

Алжирский голкипер Раис Мболи, известный в России по выступлению за «Крылья Советов», продолжит карьеру во Франции.

30-летний футболист покинул «Антальяспор» и перешёл в «Ренн». Информацию подтвердили в пресс-службе клуба.

Раис Мболи подписал контракт на полгода. Финансовые детали сделки не разглашаются. Отметим, что в «Ренн» Мболи прибыл с травмой колена.

В нынешнем сезоне голкипер сборной Алжира участия в официальных матчах не принимал.

Ренн
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