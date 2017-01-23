Экс-голкипер «Крыльев Советов» Мболи перешёл в «Ренн»

30-летний футболист покинул «Антальяспор» и перешёл в «Ренн». Информацию подтвердили в пресс-службе клуба.



Раис Мболи подписал контракт на полгода. Финансовые детали сделки не разглашаются. Отметим, что в «Ренн» Мболи прибыл с травмой колена.



В нынешнем сезоне голкипер сборной Алжира участия в официальных матчах не принимал.