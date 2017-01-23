«Дрожал от холода и кричал: «Спасите, не хочу умирать!»
Третий выживший футболист «Шапекоэнсе» вратарь Жаксон Фолман впервые рассказал о том, что с ним произошло.
Фолман до сих пор не выписан из больницы, хотя с момента его спасения прошло уже 54 дня, то есть почти два месяца. Он перенес не одну операцию, пережил ампутацию ноги, теперь постепенно идет на поправку. В интервью передаче «Fantastico» телеканала O Globo вратарь рассказал, что помнит о падении самолета и о том, что произошло следом.
— Помню, как у самолета отключились двигатели, тут же погас свет. Я понимал,
В больнице вратарь очнулся лишь четыре дня спустя. «В палату вошла мама, поговорила со мной. Было трудно, я много плакал в тот момент».
Фолмана выпишут уже во вторник. Однако он с разрешения врачей уже выезжал за пределы больницы. В субботу на стадионе «Шапекоэнсе» состоялся товарищеский матч между заново собранной командой из Шапеко и чемпионом страны «Палмейрасом» (2:2).
Перед игрой трое выживших футболиста — Алан Рушел, Нето и Фолман — появились на поле перед заполненными трибунами, чтобы получить медали за победу в Южноамериканском кубке, а также пронести сам трофей.
А на 71-й минуте встречи память погибших в авиакатастрофе почтили не минутой молчания, а ставшей уже знаменитой во всем мире кричалкой Vamo, vamo Chape («вперед, Шапе»).
— Просто невероятно. Никто не верит что такое может происходить в реальной жизни, — говорил после матча защитник Нето. — Такое ощущение, что это
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