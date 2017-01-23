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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28520580/
23 января 2017, 14:09 | Футбол: Зарубежный | «Прессбол»

Сергей Хижниченко подписал контракт с солигорским «Шахтером»

Нападающий Сергей Хижниченко подписал контракт с «Шахтером», сообщает официальный сайт солигорского клуба. Форвард известен по выступлениям за казахстанские клубы «Астана», «Атырау», «Шахтер» (Караганда), польскую «Корону» (Д1). Предыдущей командой Хижниченко был «Тобол» из Костаная (Казахстан, Д1).

Нападающий Сергей <span class=error>Хижниченко</span> подписал контракт с Шахтером сообщает официальный сайт <span class=error>солигорского</span> клуба. Форвард известен по выступлениям за казахстанские клубы <span class=error>Астана</span> <span class=error>Атырау</span> Шахтер (Караганда) польскую Корону (Д1). Предыдущей командой <span class=error>Хижниченко</span> был Тобол из <span class=error>Костаная</span> (Казахстан Д1). Увеличить
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В Казахстане нападающий дважды становился чемпионом страны (2011, 2012), а также выигрывал Кубок (2013) и Суперкубок (2013). Сергей Хижниченко является действующим игроком сборной Казахстана и имеет на своем счету 42 матча и 8 забитых голов.

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