Сергей Хижниченко подписал контракт с солигорским «Шахтером»
Нападающий Сергей Хижниченко подписал контракт с «Шахтером», сообщает официальный сайт солигорского клуба. Форвард известен по выступлениям за казахстанские клубы «Астана», «Атырау», «Шахтер» (Караганда), польскую «Корону» (Д1). Предыдущей командой Хижниченко был «Тобол» из Костаная (Казахстан, Д1).
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В Казахстане нападающий дважды становился чемпионом страны (2011, 2012), а также выигрывал Кубок (2013) и Суперкубок (2013). Сергей Хижниченко является действующим игроком сборной Казахстана и имеет на своем счету 42 матча и 8 забитых голов.
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